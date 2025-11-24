FT узнала о подготовке ЕС к прекращению помощи Украине от США

В Европе опасаются прекращения США поддержки Украины на фоне сложностей с урегулированием конфликта. Такой сценарий европейским политикам видится очевидным, пишет FT

Фото: Reuters

Европа готовится к тому, что Соединенные Штаты прекратят поддержку Украины на фоне проблем с урегулированием конфликта, заявил Financial Times европейский чиновник.

В таком случае, отметил источник газеты, украинский лидер Владимир Зеленский и его страна останутся «в опасном положении». «Очевидно, что мы планируем именно такой сценарий», — сказал он.

Еще один европейский чиновник охарактеризовал ситуацию в администрации президента США Дональда Трампа как «беспорядочную».

Летом США и НАТО запустили новую схему поддержки Украины в военной сфере, при которой европейские страны-члены и Канада берут на себя финансирование закупок вооружений. Как сообщил американский министр финансов Скотт Бессент, Вашингтон продает Европе это оружие для последующей передаче Киеву с наценкой 10%, что позволяет компенсировать расходы на логистику. В середине ноября президент США Дональд Трамп отметил, что Соединенные Штаты перестали тратить деньги на Украину и, наоборот, начали получать средства за счет продажи оружия НАТО. 13 ноября американский лидер подтвердил, что Вашингтон продолжает поставку вооружений альянсу для последующей передачи Киеву.

В мирном плане США, полный текст которого был опубликован депутатом Рады Алексеем Гончаренко и Axios, было 28 пунктов. Он подразумевал, среди прочего, отказ Украины от вступления в НАТО, вывод украинских войск из остающихся под их контролем территорий Донбасса, признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, назвала условия ЕС по урегулированию конфликта на Украине. В их числе — границы нельзя менять силой; ЕС против ограничений для ВСУ; ЕС должен играть центральную роль в обеспечении мира на Украине. Кроме этого, «европейская судьба» Украины включает восстановление страны и возможное вступление в ЕС.

Опубликованные СМИ встречные варианты плана, предложенного Евросоюзом накануне, варьируются. Так, опубликованный The Telegraph вариант состоит из 24 пунктов и предполагает, что стороны будут решать территориальные вопросы после прекращения огня, он также не исключает полностью вступления Киева в НАТО.

Еще одну версию представил Reuters — она состоит из 27 пунктов. Одно из ключевых отличий — в плане, который опубликовало агентство, предлагается ограничить численность украинской армии 800 тыс. военными (в плане США, опубликованном Гончаренко, говорилось о 600 тыс.). FT пишет, что ситуация вокруг американского мирного плана по урегулированию украинского конфликта меняется ежечасно.

Так, по информации The New York Times, рабочая версия мирного плана изменилась после переговоров с Украиной перед встречей в Женеве. Вашингтон и Киев ощутимо продвинулись вперед в достижении возможного соглашения, ранее сообщили Axios официальные представители обеих сторон.

По словам госсекретаря США Марко Рубио, США ожидают, что соглашение будет достигнуто «как можно скорее», желательно — к 27 ноября. Он также заявил о «праве голоса» России в разработке мирного плана. Он сообщил, что после согласования с украинской стороной результаты переговоров передадут Москве. Однако канцлер Германии Фридрих Мерц выразил сомнения, что согласие по предложенному США плану будет достигнуто так быстро.

Российский президент Владимир Путин на прошлой неделе сообщал, что Соединенные Штаты «предметно» не обсуждали свои предложения с Москвой, но они могут стать основой урегулирования.