 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

NYT сообщила об изменениях в рабочей версии плана США после переговоров

NYT: рабочий мирный план США изменился после переговоров с Украиной
Сюжет
Военная операция на Украине

Украинские и американские чиновники обсудили изменения в мирном плане США из 28 пунктов перед встречей в Женеве, заявил The New York Times западный чиновник, проинформированный о переговорах.

По его словам, на данный момент рабочий план отличается от опубликованной 20 ноября депутатом Рады Алексеем Гончаренко версии.

Делегации Украины и Киева встретились для обсуждения мирного урегулирования в Женеве 23 ноября. По данным Axios, встреча была «напряженной», в частности, представители Вашингтона обвинили украинскую сторону в утечке «негативных подробностей» американского мирного плана. Однако позже США и Украина заявили о прогрессе. Госсекретарь Марко Рубио назвал эту встречу «самой продуктивной и значимой».

Материал дополняется.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 03:37 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 03:37
Третий за ночь российский аэропорт приостановил полеты Общество, 03:39
Le Figaro узнала о планах Макрона ввести добровольную военную службу Политика, 03:29
NYT сообщила об изменениях в рабочей версии плана США после переговоров Политика, 03:09
Пушилин рассказал о ситуации на линии фронта в ДНР Политика, 02:49
Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров Политика, 02:33
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Трамп поделился своим изображением в образе императора Политика, 02:19
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как кредиты бизнесу аномально выросли в октябре. Инфографика Финансы, 02:00
Рубио заявил о желании США согласовать мирный план «как можно скорее» Политика, 01:51
В Харькове возникли пожары после взрывов Политика, 01:43
СК отказал Борису Кузнецову в возвращении в Россию Политика, 01:19
Второй российский аэропорт за ночь приостановил полеты Политика, 01:09
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
CBS узнал о возможном визите Зеленского в США для обсуждения соглашения Политика, 00:33