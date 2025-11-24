NYT сообщила об изменениях в рабочей версии плана США после переговоров

Украинские и американские чиновники обсудили изменения в мирном плане США из 28 пунктов перед встречей в Женеве, заявил The New York Times западный чиновник, проинформированный о переговорах.

По его словам, на данный момент рабочий план отличается от опубликованной 20 ноября депутатом Рады Алексеем Гончаренко версии.

Делегации Украины и Киева встретились для обсуждения мирного урегулирования в Женеве 23 ноября. По данным Axios, встреча была «напряженной», в частности, представители Вашингтона обвинили украинскую сторону в утечке «негативных подробностей» американского мирного плана. Однако позже США и Украина заявили о прогрессе. Госсекретарь Марко Рубио назвал эту встречу «самой продуктивной и значимой».

Материал дополняется.