NYT сообщила об изменениях в рабочей версии плана США после переговоров
Украинские и американские чиновники обсудили изменения в мирном плане США из 28 пунктов перед встречей в Женеве, заявил The New York Times западный чиновник, проинформированный о переговорах.
По его словам, на данный момент рабочий план отличается от опубликованной 20 ноября депутатом Рады Алексеем Гончаренко версии.
Делегации Украины и Киева встретились для обсуждения мирного урегулирования в Женеве 23 ноября. По данным Axios, встреча была «напряженной», в частности, представители Вашингтона обвинили украинскую сторону в утечке «негативных подробностей» американского мирного плана. Однако позже США и Украина заявили о прогрессе. Госсекретарь Марко Рубио назвал эту встречу «самой продуктивной и значимой».
Материал дополняется.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин