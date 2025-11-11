Трамп заявил о прекращении финансирования Украины
США перестали тратить деньги на Украину, а стали наоборот получать средства за счет продажи оружия НАТО, заявил американский президент Дональд Трамп.
«Мы больше не тратим деньги [на Украину]. Теперь нам платят через НАТО», — сказал он журналистам в Белом доме.
Летом США и НАТО запустили новую схему поддержки Украины в военной сфере, при которой европейские страны-члены и Канада берут на себя финансирование закупок вооружений. Как сообщил министр финансов США Скотт Бессент, Вашингтон реализует это оружие с наценкой в 10%, что позволяет компенсировать расходы на логистику. Уже в середине сентября Пентагон одобрил первые две поставки на сумму $500 млн, и, согласно данным Reuters, вооружения были доставлены в Киев.
В начале октября Трамп заявил, что США «усиливают давление» для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной. По его словам, усиление давления происходит в том числе за счет поставок оружия Киеву. На следующий день он рассказал, что Вашингтон продает много оружия НАТО для дальнейшей отправки Украине. «Мы продаем НАТО много оружия, и, я полагаю, большая его часть идет на Украину», — сказал тогда американский лидер.
Россия выступает против любой помощи Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт.
