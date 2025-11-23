Трамп заявил, что США продолжают продавать оружие НАТО для Украины

Дональд Трамп (Фото: Aaron Schwartz / Reuters)

США продолжают продавать большое количество вооружений странам НАТО для дальнейшей передачи Киеву, заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«США продолжают продавать огромное количество оружия НАТО для передачи Украине», — написал он.

Комментарии прозвучали в то время, как высокопоставленные официальные лица США и Украины проводили в Женеве обсуждение мирного плана США из 28 пунктов. В нем, в частности, указано, что между Россией и НАТО при посредничестве США будет организован диалог для деэскалации, а Украина закрепит в своей Конституции, что она не присоединится к альянсу.

В соответствии с инициативой, представленной Трампом в июле, европейские страны согласились поставлять оружие Украине, одновременно закупая новое у США для пополнения своих арсеналов.

Россия выступает против любой военной помощи Украине. В Кремле считают, что Европа «проявляет совершенно оголтелый милитаристский настрой» и готова тратить «несметные деньги» ради продолжения конфликта.