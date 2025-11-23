Рубио заявил о «праве голоса» России в мирном плане

Марко Рубио (Фото: Will Oliver / CNP / Global Look Press)

Россия имеет «право голоса» в разработке плана мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистам после переговоров с представителями Киева в Швейцарии.

Он подчеркнул, что проект мирного плана, предложенный США, не окончательный и есть еще аспекты, требующие проработки. «Очевидно, что теперь мы должны передать то, что у нас получилось, — если мы сможем достичь этого соглашения с украинской стороной — российской стороне», — сказал Рубио (цитата по CNN).

До этого The New York Times писала, что Вашингтон готовит план переговоров с Москвой об урегулировании конфликта. CNN также сообщал, что США готовятся к скорой встрече с Россией, но не уточнял, где и когда она может пройти.

Эти переговоры пройдут отдельно от женевских, где представители США встречаются с делегациями Украины и Евросоюза. Что касается последних, Рубио отметил, что их основная цель — «попытаться сократить» разногласия по ключевым вопросам. По словам госсекретаря, сегодня удалось этого достичь «самым существенным образом».

Он признал, что некоторые проблемы все еще остались, охарактеризовав их как «пару вопросов, над которыми нам нужно продолжать работать». «Я не хочу объявлять здесь о победе или окончательности. Нам еще предстоит проделать кое-какую работу, но сегодня, в это время, мы продвинулись гораздо дальше, чем когда начинали сегодня утром», — сказал Рубио.

Материал дополняется.