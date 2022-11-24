Лукашенко заявил, что Украине может грозить полное уничтожение
Для прекращения конфликта сторонам необходимо срочно начать переговоры, иначе это грозит полным уничтожением Украины, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТа.
«Все сейчас в руках Украины. Если они не хотят гибели, надо останавливаться. Надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины. Это не то, что [президент России Владимир] Путин говорил задолго до операции, что это будет грозить потерей государственности Украины. Это будет уничтожение Украины! Надо остановиться», — заявил он.
В то же время, по словам Лукашенко, со временем отношения между народами России и Украины обязательно восстановятся, как это было, в том числе, в истории народов СССР и Германии после Второй мировой войны. «Мы с фашистской Германией как воевали? 30 миллионов погибло. Кто сегодня об этом вспоминает? В Беларуси и России немножко, и все? То есть раны зарубцевались», — указал глава Белоруссии.
Россия и Украина после начала спецоперации провели несколько раундов переговоров в очном и онлайн-формате, однако к началу лета контакты почти прекратились. Президент Украины Владимир Зеленский после присоединения к России четырех регионов в конце сентября полностью отказался от переговоров, пока президентом России остается Владимир Путин. Позднее он заявил, что готов предложить «публичную форму переговоров».
Власти России регулярно призывают Украину к возобновлению диалога, отмечая, что Киев встречного желания не проявляет. «Как можно обсуждать какие-либо договоренности, если с той стороны даже желания нету с нами разговаривать? Подождем — может быть, созреют какие-то необходимые условия; наша добрая воля известна, она никаким изменениям и сомнениям не подлежит», — говорил в октябре Путин. В МИДе при этом подчеркивали, что Москва согласна на диалог без предварительных условий.
Киев называет условиями для переговоров восстановление территориальной целостности и возмещение убытков. В то же время украинские власти отвергают возможность заключить «новые минские соглашения». Глава МИДа Сергей Лавров называл условия Украины «нереалистичными».