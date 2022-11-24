Лукашенко заявил, что Украине может грозить полное уничтожение

Лукашенко отметил, что конфликт может грозить не только потерей государственности, но и полным уничтожением Украины. Он призвал к переговорам и указал, что со временем отношения между народами России и Украины восстановятся

Александр Лукашенко (Фото: Николай Петров / ТАСС)

Для прекращения конфликта сторонам необходимо срочно начать переговоры, иначе это грозит полным уничтожением Украины, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТа.

«Все сейчас в руках Украины. Если они не хотят гибели, надо останавливаться. Надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины. Это не то, что [президент России Владимир] Путин говорил задолго до операции, что это будет грозить потерей государственности Украины. Это будет уничтожение Украины! Надо остановиться», — заявил он.

В то же время, по словам Лукашенко, со временем отношения между народами России и Украины обязательно восстановятся, как это было, в том числе, в истории народов СССР и Германии после Второй мировой войны. «Мы с фашистской Германией как воевали? 30 миллионов погибло. Кто сегодня об этом вспоминает? В Беларуси и России немножко, и все? То есть раны зарубцевались», — указал глава Белоруссии.

Россия и Украина после начала спецоперации провели несколько раундов переговоров в очном и онлайн-формате, однако к началу лета контакты почти прекратились. Президент Украины Владимир Зеленский после присоединения к России четырех регионов в конце сентября полностью отказался от переговоров, пока президентом России остается Владимир Путин. Позднее он заявил, что готов предложить «публичную форму переговоров».

Власти России регулярно призывают Украину к возобновлению диалога, отмечая, что Киев встречного желания не проявляет. «Как можно обсуждать какие-либо договоренности, если с той стороны даже желания нету с нами разговаривать? Подождем — может быть, созреют какие-то необходимые условия; наша добрая воля известна, она никаким изменениям и сомнениям не подлежит», — говорил в октябре Путин. В МИДе при этом подчеркивали, что Москва согласна на диалог без предварительных условий.

Киев называет условиями для переговоров восстановление территориальной целостности и возмещение убытков. В то же время украинские власти отвергают возможность заключить «новые минские соглашения». Глава МИДа Сергей Лавров называл условия Украины «нереалистичными».