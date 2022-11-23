Посол в Лондоне опроверг ведение неформальных переговоров Москвы с Киевом

Россия не ведет c Украиной неформальных переговоров о прекращении боевых действий, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью Би-би-си.

«Неформальные переговоры не ведутся, поскольку Киев очень упрям и пребывает в иллюзии, что может одержать победу в этой войне. Это чистая иллюзия, это невозможно. Но Киев не может отказаться от [поставок] оружия и финансирования со стороны Запада. Это проблема», — сказал дипломат (цитата по ТАСС).

Россия и Украина после начала спецоперации провели несколько раундов переговоров в очном и онлайн-формате, однако позднее они прекратились. Президент Украины Владимир Зеленский после присоединения к России четырех регионов в конце сентября отказался от переговоров с Москвой пока президентом страны является Владимир Путин. Позднее он заявил, что готов предложить «публичную форму переговоров».

Власти России регулярно призывают Украину к возобновлению диалога, отмечая, что Киев встречного желания не проявляет. «Как можно обсуждать какие-либо договоренности, если с той стороны даже желания нету с нами разговаривать. Подождем, может быть созреют какие-то необходимые условия, наша добрая воля известна — она никаким изменениям и сомнениям не подлежит», — сказал в октябре Путин. О том, что Киев «и де-факто, и де-юре не может и не хочет вести переговоры», также говорили в Кремле. В МИДе при этом подчеркивали, что Москва согласна на переговоры без предварительных условий.

Киев называет условиями для переговоров восстановление территориальной целостности и возмещение убытков. Украинские власти отвергают возможность заключить «новые минские соглашения». Зеленский подчеркивал, что Украина не хочет позволить России переждать и накопить силы. Глава российского МИДа Сергей Лавров счел условия Украины нереалистичными.