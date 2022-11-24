Польша предложила Германии передать системы Patriot Украине

Глава Минобороны Польши считает, что обещанные Варшаве Patriot нужно установить на западной границе Украины, это позволит защитить обе страны

Мариуш Блащак (Фото: US Joint Staff / Global Look Press)

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил в своем Twitter, что предложил Германии передать Украине обещанные ранее Варшаве установки ЗРК Patriot.

По словам министра, системы можно разместить на западной границе Украины. Блащак считает, что это позволило бы защитить страну от дальнейших отключений электроэнергии в результате российских ударов и повысит безопасность на польской восточной границе.

Германия предложила Польше усилить оборону страны дополнительными установками ЗРК Patriot после того, как 15 ноября в польском селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной упала ракета. Как писали польские Radio ZET и Radio Lublin, в результате погибли два человека. Ранее в тот же день Украина подверглась очередному ракетному обстрелу, целями которого российское Минобороны назвало объекты энергетической инфраструктуры. По данным украинского Минэнерго, эта атака стала самой масштабной за все время боевых действий.

Российское военное ведомство заявляет, что на фотографиях с места происшествия в Пшеводуве запечатлены элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины. Минобороны назвало провокацией сообщения о том, что упавшая в Польше ракета была российской.

Польский президент Анджей Дуда позже также заявил, что ракета принадлежала украинской ПВО. Он назвал инцидент случайностью, с чем согласились власти США. В Вашингтоне, однако, подчеркивают, что конечная ответственность лежит на Москве, поскольку украинские военные пытались сбить российскую ракету.