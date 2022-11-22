Германия будет патрулировать воздушное пространство Польши

Германия направит в Польшу ракетные комплексы Patriot, а в обеспечении безопасности польского воздушного пространства задействует истребителей Eurofighter

Кристине Ламбрехт (Фото: Lisi Niesner / Reuters)

Германия достигла договоренности с Польшей о патрулировании ее воздушного пространства, сообщила глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт после переговоров с польским коллегой Мариушем Блащаком. Ее слова приведены в Twitter военного ведомства.

Как рассказала Ламбрехт, Германия направит в Польшу ракетные комплексы Patriot, а в обеспечении безопасности польского воздушного пространства будут задействованы истребителей Eurofighter.

Ламбрехт назвала Польшу другом и союзником ФРГ и отметила, что эта страна, как сосед Украины, «особенно не защищена». 15 ноября, в день, когда Россия нанесла по Украине массированный удар, целями которого Минобороны назвало объекты энергетической инфраструктуры, в польском селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной упала ракета и погибли два человека, сообщили польские Radio ZET и Radio Lublin. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что упавшая в Польше ракета принадлежала Украине, но вины Киева в этом нет. Как писало AP со ссылкой на американских чиновников, она могла быть выпущена украинскими силами ПВО, которые пытались сбить российскую ракету.

Российское Минобороны назвало сообщения в СМИ, что ракеты были российскими, намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. Ведомство заявило, что на фотографиях обломков, попавших в прессу, запечатлены элементы зенитной ракеты комплекса ПВО С-300 армии Украины.

После инцидента Ламбрехт призвала улучшить европейскую систему противовоздушной обороны и сообщила, что Германия предложила Польше помощь в виде истребителей Eurofighter и американских систем ПВО Patriot. Минобороны Польши приняло предложение. По словам Блащака, система Patriot будет размещена на границе с Украиной.