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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский пригласил экспертов ООН посетить объекты инфраструктуры Украины

Зеленский пригласил экспертов ООН оценить состояние объектов инфраструктуры Украины
Зеленский призвал оценить состояние объектов после масштабных ударов 23 ноября. 11 областей полностью остаются без электричества. Небензя заявил, что удары России по инфраструктуре — это «ответ на накачку Украины западным оружием»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента Украины / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления по видеосвязи на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном по просьбе Киева, пригласил экспертов организации посетить украинские объекты инфраструктуры. Трансляция заседания шла на YouTube.

«Я подтверждаю, что приглашаю от лица Украины миссию экспертов ООН для изучения критически важной инфраструктуры Украины», — сказал он, подчеркнув, что необходимо оценить состояние объектов.

Украинский лидер сообщил также, что его страна нуждается в современных системах противовоздушной и противоракетной обороны, и призвал организацию дать оценку действиям России.

Постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя выступление Зеленского, указал, что оно должно быть очным. По словам постпреда, российские удары по инфраструктурным объектам — «ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией». Он также утверждает, что повреждения жилых домов и жертвы среди мирного населения на Украине «происходят по вине украинской ПВО». «Обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась», — заявил он.

23 ноября Украина вновь подверглась вновь подверглась масштабному ракетному обстрелу, в результате которого оказались отключены большинство тепло- и гидроэлектростанций страны, а также все атомные станции. Власти заявили о повреждениях объектов инфраструктуры в ряде регионов. По словам Зеленского, к ночи 24 ноября тепло-, электро- и водоснабжение постепенно восстанавливают, но в 11 областях электричество отсутствует полностью. В своем телеграм-канале президент написал, что наиболее сложна ситуация сложилась в Киеве, работы там продлятся всю ночь.

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После атаки на украинские энергообъекты аварийные отключения электричества произошли и в Молдавии и непризнанном Приднестровье. Молдавский президент Майя Санду созвала на 24 ноября Высший совет безопасности, чтобы обсудить обеспечение страны энергоресурсами.

Российское Минобороны ранее неоднократно отчитывалось об ударах по «системам военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики». Самая масштабная атака произошла 15 ноября, она привела к тому, что без света остались около 20 млн человек. В кабмине Украины заявили, что почти половина энергетической системы страны оказалась выведена из строя, не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Зеленский Совбез ООН Василий Небензя инфраструктура энергоснабжение

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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