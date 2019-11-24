США решили включить санкции против «Северного потока» в военный бюджет

По словам республиканца Джима Риша, если ограничительные меры вступят в силу, это «дорого обойдется» компаниям, участвующим в строительстве газопровода. В этом случае России придется искать другой способ завершения проекта

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

К законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток — 2». Об этом изданию Defence News сообщил председатель комитета сената США по международным делам республиканец Джим Риш.

«Причина такого шага в том, что это окно закрывается. Большая часть «Северного потока» уже построена», — заявил он и добавил, что санкции убедят строительные компании, участвующие в проекте, прекратить работу над ним.

«Это им дорого обойдется», — сказал Риш. По его словам, если ограничительные меры вступят в силу, то компании «будут вынуждены закрыться» и России придется искать другой способ завершить работу над газопроводом.

Как заявил сенатор, добавление положения о санкциях в проект бюджета будет значить, что в обеих палатах Конгресса и банковском комитете по этому вопросу есть общая позиция.