Политика , 31 июл, 18:51
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Комитет сената США проголосовал за санкции против «Северного потока — 2»
Проект санкций предполагает введение запрета на въезд в США и заморозку активов лиц, которые как-либо причастны к строительству газопровода, а именно к судам для укладки в море трубопроводов на глубине 30 м и более
Комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Bloomberg. На сайте комитета указывается, что такой вопрос действительно был в повестке дня, однако никакого документа с решением в публичном доступе пока не разместили.
Законопроект, предлагающий ограничительные меры, представил республиканец из Техаса Тед Круз и демократ и Нью-Гемпшира Джинн Шейхин. За принятие документа проголосовали 20 членов комитета, двое высказались против.
После голосования законопроект рассмотрит Сенат и Палата представителей.
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