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В Сенате США заявили о возможности задержать «Северный поток-2» санкциями

Сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что американские санкции могут более чем на год задержать введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток 2». Запись выступления политика опубликована на его канале в YouTube.

По его словам, газопровод может принести Москве миллиарды долларов, которые будут «подпитывать российскую агрессию». Сенатор отметил, чтобы решить эту проблему, конгресс США может принять законопроект о санкциях, либо американская администрация может использовать свои полномочия, предусмотренные законом «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA).

Круз добавил, что в Белом доме идут обсуждения, использовать ли эти полномочия. По словам сенатора, если конгресс или администрация введут санкции против компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока-2», то проект прекратит существование, так как у России нет технологий прокладки газопровода по дну моря.

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«В худшем случае введение санкций против компаний остановит «Северный поток-2» более чем на год», — сказал он.

В конце октября сенатор-республиканец Энди Барр подготовил законопроект об энергетической безопасности Европы. Он предусматривает введение новых санкций против участвующих в строительстве «Северного потока-2» компаний. В июле комитет Сената США по международным делам уже одобрял введение ограничений против иностранных компаний, которые укладывают трубы для российского газопровода в Балтийском море.

Теги: «Северный поток - 2», сенатор, Республиканская партия, американские санкции
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