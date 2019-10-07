Минэнерго США назвало «Северный поток-2» сокрушительным ударом по Европе

Прибывший в Литву глава Минэнерго США вновь заявил об опасности реализуемого «Газпромом» проекта. В свою очередь, глава МИД Литвы предложил сделать Клайпеду воротами для поступающего в Европу газа из США

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Ввод в строй газопровода «Северный поток-2» увеличит российское влияние на страны Европы и сделает их более уязвимыми, заявил глава Минэнерго США Рик Перри на конференции трансатлантического энергетического сотрудничества в Вильнюсе.

«Северный поток-2» станет сокрушительным ударом по энергетическому разнообразию и безопасности Европы», — заявил Перри (цитата по Delfi.lt), отметив, что после ввода в строй нового газопровода Европа станет более подвержена риску возникновения перебоев с поставками топлива, а Россия получит возможность прекратить транзит газа через Украину.

Глава Минэнерго подчеркнул, что США рассматривают возможность поставлять в Европу свой газ, как «возможность привнести на рынок больше свободы и конкуренции» (цитата по Obzor.lt).

В свою очередь глава МИД Литвы Линас Линкявичюс предложил сделать литовский порт Клайпеда воротами для поставляемого в Европу газа из США,