Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 65,03 (-0,1) Quote, 04 окт, 12:27
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 71,35 (+0,05) Quote, 04 окт, 12:27
Пять шагов для запуска нового продукта: рекомендации маркетологам Pro, 11:40 39 идей для бизнеса для «мобильных» предпринимателей РБК и ГАЗ, 11:31 Минэнерго США назвало «Северный поток-2» сокрушительным ударом по Европе Политика, 11:28 Правительство установило квоты на прием мигрантов на работу Общество, 11:27 В Самаре в ДТП с автобусом пострадали 15 человек Общество, 11:25 Лукашенко поздравил Путина с днем рождения Политика, 11:23 Аналитики зафиксировали рост стоимости вторичного жилья в России Недвижимость, 11:21 В США разработали план сдерживания России в Черном море Политика, 11:13 Американские брокеры начали отменять комиссии для инвесторов Quote, 11:05 «Я протестую!»: как оспорить результаты налоговой проверки Pro, 11:01 «Мое я»: кто решается стать потенциальным донором костного мозга Партнерский материал, 11:01 По эскроу и без: как отличаются цены в новостройках Москвы Недвижимость, 10:52 Появилось видео с места пожара в Подмосковье Общество, 10:44 Иркутская таможня выявила контрабанду леса в Афганистан на 228 млн руб. Общество, 10:42
Политика ,  
0 
Минэнерго США назвало «Северный поток-2» сокрушительным ударом по Европе
Прибывший в Литву глава Минэнерго США вновь заявил об опасности реализуемого «Газпромом» проекта. В свою очередь, глава МИД Литвы предложил сделать Клайпеду воротами для поступающего в Европу газа из США
Газпром GAZP ₽224,46 +1,26% Купить
Фото: Jörg Carstensen / DPA / ТАСС

Ввод в строй газопровода «Северный поток-2» увеличит российское влияние на страны Европы и сделает их более уязвимыми, заявил глава Минэнерго США Рик Перри на конференции трансатлантического энергетического сотрудничества в Вильнюсе.

«Северный поток-2» станет сокрушительным ударом по энергетическому разнообразию и безопасности Европы», — заявил Перри (цитата по Delfi.lt), отметив, что после ввода в строй нового газопровода Европа станет более подвержена риску возникновения перебоев с поставками топлива, а Россия получит возможность прекратить транзит газа через Украину.

Глава Минэнерго подчеркнул, что США рассматривают возможность поставлять в Европу свой газ, как «возможность привнести на рынок больше свободы и конкуренции» (цитата по Obzor.lt).

Экономика
Новак допустил подорожание «Северного потока-2» из-за Дании

В свою очередь глава МИД Литвы Линас Линкявичюс предложил сделать литовский порт Клайпеда воротами для поставляемого в Европу газа из США,

«Нам нужны вы в Европе, нужен ваш сланцевый газ в Европе», — сказал министр. «Мы поняли, что мы можем быть членом ЕС, НАТО, но пока ты зависишь от одного источника, не можешь быть независимым в полной мере», — пояснил Линкявичюс.

«Северный поток-2» — газопровод мощностью 55 млрд куб. м газа в год пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря рядом с уже действующим «Северным потоком». Проект предполагает строительство двух ниток трубопровода протяженностью 1224 км каждая. Его стоимость стоимость оценивается в €9,5 млрд. «Северный поток-2» планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Реализацией проекта «Северный поток-2» занимается проектная компания Nord Stream 2 AG, учредителем которой является «Газпром».

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Северный поток-2», Рик Перри
Материалы по теме
Путин исключил наличие политической подоплеки в «Северном потоке-2»
Политика
«Газпром» связал ситуацию с разрешением на «Северный поток-2» с политикой
Бизнес
«Газпром» отчитался о завершении строительства 83% «Северного потока-2»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter