WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против России

Трамп выбрал средний по жесткости вариант санкций против России, затрагивающий энергетический сектор. Ранее США включили «Роснефть» и ЛУКОЙЛ в новый санкционный список

Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Американский президент Дональд Трамп рассмотрел три предложенных варианта санкций против России и остановился на среднем по степени жесткости, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Самый строгий вариант был направлен на ключевые секторы российской промышленности и высокопоставленных руководителей. Средний вариант нацелен на энергетическую отрасль России, а самый легкий включал «ограниченные меры», говорится в материале.

По информации издания, решение Трампа поддержали госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет. Министерство финансов США внесло компании «Роснефть», ЛУКОЙЛ и ряд их дочерних структур в новый санкционный список.

Министр финансов Скотт Бессент объяснил ограничительные меры тем, что президент России не был «честен и откровенен» на переговорах об Украине. Трамп заявил, что не увидел со стороны России действий в продвижении к миру.

«Каждый раз, когда я разговариваю с [президентом России] Владимиром [Путиным], у меня проходят хорошие разговоры, а потом они никуда не ведут», — сказал он. По словам источников WSJ, у республиканца «лопнуло терпение».

Рубио в то же время подчеркнул, что санкции не изменили основной цели Белого дома — подтолкнуть Москву к столу переговоров. «Мы все еще хотели бы встретиться с русскими. Президент неоднократно заявлял в течение нескольких месяцев, что в какой-то момент ему придется что-нибудь сделать, если мы не добьемся прогресса в мирном соглашении. Сегодня был день, когда он решил что-то сделать», — сказал госсекретарь.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что новые санкции не нанесут ущерба российской экономике, поскольку страна выработала устойчивость к подобным ограничениям. Вместе с тем она отметила, что новые санкции несут контрпродуктивный сигнал и могут отрицательно отразиться на процессе урегулирования ситуации на Украине.

Президент России Владимир Путин отметил, что новые ограничения будут иметь для России «определенные последствия, но существенно все-таки не скажутся на нашем экономическом самочувствии».Трамп ответил, что влияние новых санкций США на Россию станет ясно через шесть месяцев. «Рад, что он [Путин] так думает. Посмотрим через полгода», — сказал глава Белого дома.