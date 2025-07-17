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Военная операция на Украине ,  
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The Telegraph узнала, из-за кого Трамп изменил отношение к России

Telegraph: Келлог и Рубио повлияли на изменение позиции Трампа по России
Сюжет
Военная операция на Украине
Разворот позиции Трампа в отношении России стал результатом длительных усилий его ближайшего окружения. По информации источников The Telegraph, ключевую роль в этом сыграли спецпосланник Кит Келлог и госсекретарь Марко Рубио
Дональд Трамп и Марко Рубио (слева направо)
Дональд Трамп и Марко Рубио (слева направо) (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Спецпредставитель американского президента Кит Келлог и госсекретарь США Марко Рубио сыграли ключевую роль в изменении позиции Дональда Трампа по отношению к России и Украине, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники.

По информации издания, «ястребы-республиканцы» уже несколько месяцев работали над тем, чтобы подтолкнуть Трампа к конфронтационной позиции с Москвой. Центральную роль в этих усилиях сыграл именно Келлог, которого на время отстраняли от урегулирования в пользу Стива Уиткоффа. Келлог продолжал выполнять функции американского посредника в контактах с Украиной, но перестал участвовать в прямых переговорах между официальными лицами США и Москвой, отмечает The Telegraph.

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Дональд Трамп

Однако в последние недели ситуация начала меняться, и, как сообщил The Telegraph помощник конгрессмена, Келлог сейчас «находится на подъеме». По словам источника, Келлог взял на себя «более важную роль», в то время как Уиткофф был поглощен переговорами с Ираном по ядерной программе. «Он и Рубио продвигают новый подход», — рассказал собеседник издания.

The Telegraph отмечает, что с момента вступления в должность Рубио, давний сторонник жесткой внешней политики, который когда-то называл президента России Владимира Путина «гангстером», взял более примирительный тон по отношению к Москве. При этом, по словам одного из источников издания в конгрессе, близкие отношения Рубио с Трампом позволили ему вмешаться, когда Путин в последние недели усилил свои удары по Украине.

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14 июля Трамп в присутствии сотрудников своей администрации заявил, что недоволен Россией, и анонсировал вторичные пошлины «примерно 100%» в отношении страны и ее торговых партнеров в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта с Украиной в течение 50 дней. Тогда же президент США пообещал поставить Киеву дополнительное оружие, за которое заплатят страны Евросоюза.

Позднее Трамп отметил, что такое решение не говорит о занятой им стороне Украины. Однако источники The Telegraph назвали сделанное американским лидером заявление «значимым». При этом они осознают, что многое еще может измениться по мере приближения обозначенного Трампом срока. «Мы наблюдаем за развитием этих двух тенденций в Белом доме и надеемся, что более воинственная сторона одержала верх над президентом», — сказал источник издания среди конгрессменов.

В Кремле сочли заявления Трампа «весьма серьезными». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москве нужно время для их анализа, а Путин ответит на слова Трампа, если и когда посчитает нужным.

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Дональд Трамп Кит Келлог Марко Рубио Россия США Украина
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Кит Келлог фото
Кит Келлог
политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
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