NYT увидела в санкциях Трампа новый уровень экономической войны США

Санкции Трампа против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа вывели экономическую войну Вашингтона против Москвы на новый уровень, пишет NYT. До этого он ограничивался повышением пошлин. Экс-сотрудник администрации Байдена назвал меры значительными

Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп вывел «экономическую войну» Вашингтона против Москвы на новый уровень, решив ввести санкций против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, пишет The New York Times. По данным издания, это стало сигналом о готовности Соединенных Штатов «парализовать российский энергетический сектор», несмотря на риск роста цен на нефть.

«Этот шаг представляет собой разительное изменение стратегии Трампа, который в целом воздерживался от наказания России и подвергал сомнению эффективность санкций», — сказано в публикации.

При Трампе меры, которые до этого вводила предыдущая администрация Белого дома, исполнялись вяло, «фактически давая отсрочку» российским властям, говорится в статье. Вместо этого он переключился на повышение пошлин, которое не принесло успехов. В итоге Трамп пошел на усиление давления, сказано в публикации.

Бен Харрис, занимавший должность заместителя министра финансов по экономической политике в администрации Джо Байдена и участвовавший в разработке санкционной стратегии, заявил, что макроэкономическая ситуация сейчас существенно изменилась, учитывая снижение инфляции. Это позволило напрямую воздействовать на российский энергетический сектор, объяснил он.

«Наша стратегия (при Байдене. — РБК) всегда заключалась в том, чтобы сохранить поток нефти и попытаться контролировать цену», — заявил Харрис, назвав санкции администрации Трампа «действительно значительными».

22 октября управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против двух российских нефтяных компаний, «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, в связи с «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Это решение Трампа удивило его советников, а сам американский лидер до последнего сомневался, сообщил CNN со ссылкой на источники.

В Евросоюзе положительно отреагировали на новые санкции США против России. Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала их «сигналом силы» и согласованности Европы и США.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, назвал этот шаг Вашингтона попыткой оказать давление на Москву, но подчеркнул, что уважающие себя государства никогда не делают ничего под давлением. «Несмотря на определенные потери», Россия «чувствует себя уверенно, устойчиво», заверил он.