CNN узнал об удивлении в Белом доме из-за новых санкций против России

Трамп неожиданно для своих советников одобрил санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, выяснил CNN

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Ближайшие советники президента США Дональда Трампа были удивлены его решением ввести санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации.

Внутренние обсуждения длились месяцами, но сам Трамп до последнего сомневался, опасаясь негативного влияния на возможные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, передает телеканал. По его данным, Трамп рассказал советникам, что «инстинкты» подсказывают: пора двигаться в другом направлении в отношениях с Путиным.

На фоне подготовки к объявлению новых мер Трамп встретился в Овальном кабинете с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, прибывшим из Брюсселя с целью убедить президента продолжить поддержку Украины.

22 октября управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против двух российских нефтяных компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ в связи с «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе».

По информации The Wall Street Journal (WSJ), изначально республиканцу предложили на выбор три варианта санкционных пакетов. Самый строгий был направлен на ключевые секторы российской промышленности и высокопоставленных руководителей. Средний вариант нацелен на энергетическую отрасль России, а самый легкий включал «ограниченные меры».

Трамп выбрал средний по жесткости пакет санкций, это решение поддержали госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет.

По словам российского президента Владимира Путина, новые ограничения будут иметь для России «определенные последствия, но существенно не скажутся на нашем экономическом самочувствии». Трамп ответил, что влияние новых санкций станет ясно через полгода.