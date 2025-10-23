 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Сюжет
Война санкций
В Евросоюзе рады «сигналам» США относительно России, заявила Каллас. Она назвала новые санкции Вашингтона в отношении «Роснефти» и ЛУКОЙЛа «сигналом силы» и согласованности Европы и США. Москва считает санкции незаконными
Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Алина Смутко / Reuters)

Евросоюз одобряет введение США новых санкций против России, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас журналистам. Фрагмент комментария Каллас опубликовала в своем X.

«Мы также очень счастливы видеть сигналы от США касательно санкций. Я думаю, это важный сигнал о силе и единстве», — сказала она.

Как Трамп перешел к жестким санкциям и отказался от саммита с Путиным
Политика
Фото:Дональд Трамп (Kevin Dietsch / Getty Images)

Каллас напомнила, что 23 октября ЕС объявил о 19-м пакете санкций против России, а также о запланированном обсуждении «репарационного кредита» Украине, который, как предполагается, будет финансироваться за счет замороженных российских зарубежных активов. В Москве любые действия с российскими активами считают «воровством» и предупреждают о правовых последствиях подобных шагов.

Накануне США впервые за время второго президентского срока Дональда Трампа ввели новые санкции в отношении России. Ограничения затронули «Роснефть», ЛУКОЙЛ и их дочерние компании. Минфин США объяснил это «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Трамп после этого призвал Москву к немедленному прекращению огня, отметив, что «мы ждали очень долго».

Захарова ответила на новые санкции США словами об «устойчивом иммунитете»
Политика
Мария Захарова

Кроме того, в ночь на 23 октября комитет сената США по международным отношениям принял три законопроекта, связанных с Россией:

  • закон о противодействии сотрудничеству России и Китая (STOP Russia and China Act), направленный на подрыв связей Москвы с Пекином;
  • закон о реализации программы REPO, призванный ускорить использование российских суверенных активов в интересах Украины;
  • законопроект о признании России государством — спонсором терроризма, предписывающий госсекретарю Марко Рубио оценить, следует ли присваивать стране такой статус.

Москва считает санкции незаконными. В Кремле отмечали, что российская экономика выработала к ним «определенный иммунитет» и продолжает функционировать.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Кая Каллас США санкции
Кая Каллас фото
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
Материалы по теме
ЕС ввел санкции против помощника Медведева и ректора ВШЭ
Политика
Как Трамп перешел к жестким санкциям и отказался от саммита с Путиным
Политика
Санкции: что это, виды, как работают, влияние санкций США и ЕС на Россию
База знаний
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 09:39
«Рег.решения» и Дима Бескромный представили сервисы для цифровизации МСП Отрасли, 16:19
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Названы средние цены на популярные машины с пробегом в России Авто, 16:16
В Белгородской области сотрудников военкоматов задержали за взятки Общество, 16:12
РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после перерыва в восемь лет Общество, 16:11
Путин заявил о слиянии в российском сознании образов матери и Родины Политика, 16:10
Швеция допустила оплату поставок истребителей Киеву активами России Общество, 16:05
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Попустительство опасно: как управлять токсичным топ-перформером Образование, 16:02
Еще одна страна Европы присоединится к закупке оружия для Украины у США Политика, 16:00
Каковы факторы роста крипторынка. Главное из отчета a16z Крипто, 15:54
В Роскомнадзоре назвали число заблокированных с начала года VPN-сервисов Технологии и медиа, 15:54
Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей Политика, 15:54
Лула да Силва подтвердил планы переизбраться на новый президентский срок Политика, 15:52
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47