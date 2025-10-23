Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

В Евросоюзе рады «сигналам» США относительно России, заявила Каллас. Она назвала новые санкции Вашингтона в отношении «Роснефти» и ЛУКОЙЛа «сигналом силы» и согласованности Европы и США. Москва считает санкции незаконными

Кая Каллас (Фото: Алина Смутко / Reuters)

Евросоюз одобряет введение США новых санкций против России, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас журналистам. Фрагмент комментария Каллас опубликовала в своем X.

«Мы также очень счастливы видеть сигналы от США касательно санкций. Я думаю, это важный сигнал о силе и единстве», — сказала она.

Каллас напомнила, что 23 октября ЕС объявил о 19-м пакете санкций против России, а также о запланированном обсуждении «репарационного кредита» Украине, который, как предполагается, будет финансироваться за счет замороженных российских зарубежных активов. В Москве любые действия с российскими активами считают «воровством» и предупреждают о правовых последствиях подобных шагов.

Накануне США впервые за время второго президентского срока Дональда Трампа ввели новые санкции в отношении России. Ограничения затронули «Роснефть», ЛУКОЙЛ и их дочерние компании. Минфин США объяснил это «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Трамп после этого призвал Москву к немедленному прекращению огня, отметив, что «мы ждали очень долго».

Кроме того, в ночь на 23 октября комитет сената США по международным отношениям принял три законопроекта, связанных с Россией:

закон о противодействии сотрудничеству России и Китая (STOP Russia and China Act), направленный на подрыв связей Москвы с Пекином;

закон о реализации программы REPO, призванный ускорить использование российских суверенных активов в интересах Украины;

законопроект о признании России государством — спонсором терроризма, предписывающий госсекретарю Марко Рубио оценить, следует ли присваивать стране такой статус.

Москва считает санкции незаконными. В Кремле отмечали, что российская экономика выработала к ним «определенный иммунитет» и продолжает функционировать.