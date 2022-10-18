Представитель президента Турции: для переговоров Путина и Зеленского нет предпосылок

В Турции заявили об отсутствии почвы для переговоров Путина и Зеленского

Для встречи Путина и Зеленского в ближайшее время нет оснований, заявили в Турции. Президент Украины отказался от переговоров после решения России присоединить новые территории. В Кремле призвали его никогда не говорить «никогда»

Ибрагим Калын (в центре) (Фото: Валерий Мельников / ТАСС)

Предпосылок для переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на данный момент нет, заявил в интервью телеканалу A Haber представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

«Очевидно, что почвы для проведения переговоров [Путина и Зеленского] сегодня-завтра нет», — сказал Калын (цитата по Hürriyet).

Москва и Киев после начала спецоперации вели переговоры посредством встреч делегаций с обеих сторон. Зеленский также неоднократно выступал за переговоры на уровне лидеров двух стран, однако в Кремле подчеркивали, что такая встреча возможна только после согласования проекта мирных договоренностей.

В мае переговоры между делегациями были заморожены. Москва возложила ответственность за это на Киев.

В конце сентября, когда Россия подписала договоры о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Путин призвал Украину «немедленно прекратить все боевые действия» и вернуться за стол переговоров. Зеленский же предупреждал, что если Москва признает итоги референдумов на утраченных Киевом территориях, то он выйдет из переговорного процесса.

После включения новых регионов в состав России президент Украины подписал указ об отказе переговоров с Москвой, пока у власти находится Путин. В Кремле на это предложили Зеленскому не зарекаться. «Вспомнил известную фразу: никогда не говори «никогда», — заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.