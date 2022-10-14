Суд арестовал пятерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту

Суд арестовал пятерых подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту

Пятеро подозреваемых арестованы до 8 декабря. Всего в деле 12 фигурантов, о задержании восьми из них сообщала ФСБ. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения по статье о теракте

Фото: Crimeabadnews / VK / Global Look Press

Киевский районный суд Симферополя арестовал до 8 декабря пятерых подозреваемых в причастности к организации теракта на Крымском мосту, сообщили «РИА Новости» в суде.

Накануне об аресте пяти фигурантов сообщил источник «Интерфакса». По его данным, речь идет об Артеме и Георгии Азатьянах, Романе Соломко, Владимире Злобе и Артуре Терчаняне. Адвокаты двоих задержанных подтвердили агентству, что их подзащитным избрали меру пресечения.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. Погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильного пути. ФСБ назвала организаторами военную разведку Минобороны Украины и ее главу Кирилла Буданова. По данным спецслужбы, взрывное устройство еще в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский город Русе, оттуда — в грузинский порт Поти, а затем в Армению. Там груз растаможили по правилам ЕАЭС и отправили через пункт пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе в Армавир, откуда он попал в Симферополь.

Всего Следственный комитет установил 12 причастных ко взрыву. ФСБ сообщила о задержании восьми человек, среди которых пятеро россиян и трое граждан Украины и Армении. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК (теракт, наказание вплоть до пожизненного лишения свободы).

Уголовное дело открыли и в Армении «в связи с явными случаями оказания содействия международному терроризму».