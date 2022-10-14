Суд арестовал пятерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 62,59 (0) Инвестиции, 13 окт, 16:12
Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 63,49 (-0,26) Инвестиции, 13 окт, 16:12
В Белоруссии ограничили цены на баяны и балалайки Экономика, 11:04
Сенатор потребовал проверить «облавы» на мужчин у станций метро Политика, 11:02
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 10:59
Binance запустила проект поддержки майнинга на $500 млн Крипто, 10:55
Лукашенко заявил о подготовке Западом провокаций по всему периметру СНГ Политика, 10:54
Правительство распорядилось отремонтировать Крымский мост до 1 июля Политика, 10:50
ЕС отказался от санкций против АЛРОСА. Стоит ли покупать акции компании Pro, 10:50
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Путин назвал неприемлемыми заявления Макрона о роли России по Карабаху Политика, 10:48
Аксенов счел «мусорной» резолюцию ПАСЕ о «террористическом режиме» России Политика, 10:39
Топ-6 направлений медтуризма в России Партнерский проект, 10:36
Российский боец снялся с главного боя турнира UFC из-за травмы Спорт, 10:32
Лучшие недорогие смартфоны до 20 тыс. руб. 7 вариантов Life, 10:31
Поставщики оборудования для чипов стали прекращать работать с Китаем Бизнес, 10:28
Как прошел международный форум инноваторов IN’HUB Пресс-центр, 10:25
Взрыв на Крымском мосту ,  
0 

Суд арестовал пятерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту

Суд арестовал пятерых подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту
Пятеро подозреваемых арестованы до 8 декабря. Всего в деле 12 фигурантов, о задержании восьми из них сообщала ФСБ. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения по статье о теракте
Фото: Crimeabadnews / VK / Global Look Press
Фото: Crimeabadnews / VK / Global Look Press

Киевский районный суд Симферополя арестовал до 8 декабря пятерых подозреваемых в причастности к организации теракта на Крымском мосту, сообщили «РИА Новости» в суде.

Накануне об аресте пяти фигурантов сообщил источник «Интерфакса». По его данным, речь идет об Артеме и Георгии Азатьянах, Романе Соломко, Владимире Злобе и Артуре Терчаняне. Адвокаты двоих задержанных подтвердили агентству, что их подзащитным избрали меру пресечения.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. Погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильного пути. ФСБ назвала организаторами военную разведку Минобороны Украины и ее главу Кирилла Буданова. По данным спецслужбы, взрывное устройство еще в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский город Русе, оттуда — в грузинский порт Поти, а затем в Армению. Там груз растаможили по правилам ЕАЭС и отправили через пункт пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе в Армавир, откуда он попал в Симферополь.

Всего Следственный комитет установил 12 причастных ко взрыву. ФСБ сообщила о задержании восьми человек, среди которых пятеро россиян и трое граждан Украины и Армении. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК (теракт, наказание вплоть до пожизненного лишения свободы).

Уголовное дело открыли и в Армении «в связи с явными случаями оказания содействия международному терроризму».

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Симферополь Крымский мост арест
Материалы по теме
В Армении показали видео с грузом из взорванного на Крымском мосту авто
Политика
СК установил 12 причастных к теракту на Крымском мосту
Политика
Водитель взорвавшейся фуры на Крымском мосту оказался вне подозрений
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter