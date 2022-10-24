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Стремоусов сообщил об эвакуации из Херсона памятников Суворову и Ушакову

Стремоусов: из Херсона эвакуировали памятники Суворову и Ушакову
Замлавы временной администрации Херсонской области пообещал, что после «освобождения Николаевской и Днепропетровской областей» монументы обязательно вернут на свои места
Фото: wikimapia.org
Фото: wikimapia.org

Из Херсона из-за угрозы повреждения при обстрелах эвакуировали памятники российским военачальникам Александру Суворову и Федору Ушакову, сообщил в телеграм-канале замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов.

«Памятники обязательно вернутся на свои места после освобождения Николаевской и Днепропетровской областей», — заявил он.

Об эвакуации также сообщил другой представитель областной администрации Владимир Рогов. По его словам, памятники эвакуировали из-за «постоянных обстрелов и диверсий». «Потому что мы прекрасно знаем, как они любят воевать с памятниками», — заявил Рогов в эфире «Соловьев Live».

18 октября командующий группировкой в зоне спецоперации Сергей Суровикин заявил, что у России есть данные о возможном применении Киевом запрещенных способов и методов войны в районе Херсона, подготовке ракетного удара по дамбе Каховской ГЭС и по городу «без разбора целей». Ситуацию в зоне СВО он назвал напряженной и отметил, что украинские силы стремятся прорвать оборону и стягивают на передовую резервы.

На следующий день в Херсоне началась эвакуация. Всего власти планировали вывезти 50–60 тыс. человек с правого берега Днепра на левый. К 25 октября туда передислоцированы 25 тыс. жителей, сообщил Стремоусов.

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памятники эвакуация Херсон Военная операция на Украине
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