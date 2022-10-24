Стремоусов сообщил о поимке диверсантов и попытке ВСУ прорвать оборону

Стремоусов сообщил о задержании диверсантов в Херсонской области и попытке прорыва обороны

По словам замглавы области, ситуация под контролем, жители постепенно покидают Херсон. Силы Киева предприняли попытку прорвать линию обороны близ реки Ингулец, она была отбита

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Херсонской области задержали диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), кроме того, была отбита попытка ВСУ прорвать линию обороны, сообщил в телеграм-канале замглавы региона Кирилл Стремоусов.

«В Херсонской области на Бериславском участке была захвачена в плен сегодня ночью целая группа ДРГ», — сообщил Стремоусов.

На Андреевском направлении в районе реки Ингулец отбили попытку киевских сил прорвать линию обороны, добавил он. Стремоусов также сообщил, что ситуация под контролем, жители постепенно выезжают из Херсона и дают военным «делать свое основное дело».

Накануне Стремоусов сообщил, что все попытки украинских сил вклиниться вглубь обороны отбиты, Херсон «как крепость уже сейчас готовится к обороне». В тот же день в областном центре сработало самодельное взрывное устройство, привязанное к столбу, в результате погиб человек, еще трое получили ранения.

На прошлой неделе в регионе началась организованная эвакуация жителей с правого берега Днепра на левый из-за обострения ситуации на фронте. Командующий группировкой в зоне спецоперации на Украине генерал армии Сергей Суровикин 18 октября назвал ситуацию в Херсоне непростой и допустил «самые непростые решения».