В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины

В Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части территории Запорожья объявлена воздушная тревога. Карту с регионами, где она действует, опубликовало издание Страна.ua.

Российские войска с 10 октября наносят удары по энергетическим и военным объектам на Украине, о чем несколько раз сообщало Минобороны России. Этому предшествовал теракт на Крымском мосту, в организации которого Москва обвинила украинские спецслужбы. Президент Владимир Путин говорил, что в случае продолжения попыток организации терактов на российской территории ответ будет жестким.

Во многих регионах Украины, в том числе в Киеве, в последние две недели неоднократно объявилась воздушная тревога, а местные власти сообщали о ракетных ударах по объектам энергетической инфраструктуры, после чего наблюдались перебои с электричеством, водоснабжением, связью и интернетом.

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