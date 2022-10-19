Минобороны заявило о новых ударах по объектам на Украине и сбитом Су-25
Российские военные нанесли новые удары по системам военного управления и энергетики Украины, заявило Минобороны. По данным ведомства, было использовано высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, «все назначенные объекты поражены».
Несколькими часами ранее в Полтавской, Кировоградской, Запорожской областях Украины объявили воздушную тревогу. В ночь на 19 октября глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил об обстреле Криворожского района и разрушении объекта энергетической инфраструктуры. По его словам, в результате без электричества остались многие населенные пункты.
В заявлении российского Минобороны говорится об успехах военных на Купянском, Николаевско-Криворожском и Краснолиманском направлениях и потерях ВСУ.
Ведомство заявило, что российские военные сбили над Херсонской областью штурмовик Су-25 ВСУ и уничтожили две пусковые установки комплекса С-300 в Харьковской и Одесской областях.
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