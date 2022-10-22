По всей Украине вновь объявили воздушную тревогу

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 59,84 (-0,6) Инвестиции, 21 окт, 16:15
Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 61,2 (-0,31) Инвестиции, 21 окт, 16:15
Экономист ФРС описал сценарии снижения гегемонии доллара Экономика, 09:00
5 сериалов на выходные. «Американская история ужасов», «Варвары» и другие Life, 09:00
Бывший охранник и рекордсмен UFC. Неизвестные факты об Исламе Махачеве Спорт, 08:50
Токаев не согласился с тем, что Казахстан «случайно обрел свободу» Политика, 08:45
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:38
По всей Украине вновь объявили воздушную тревогу Политика, 08:03
В МИД Венгрии назвали опасными слова еврокомиссара о «поражении России» Политика, 07:39
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Сканер для ДТП: как сделать разбор аварий более точным и быстрым Партнерский проект, 07:30
В Белгородской и Курской областях продлили желтый уровень опасности Политика, 07:12
Bloomberg узнал о просьбе Кузьмичева разрешить ходить на яхте по Ривьере Бизнес, 07:01
Рогов заявил, что Киев мешает желающим выехать в Запорожье полтора месяца Политика, 06:51
Особый контроль: как оградить начинающих водителей от нарушений Партнерский проект, 06:25
Взрыв произошел на складе Минобороны Узбекистана Общество, 06:23
Премьер Португалии заявил, что трубопровод превратит страну в экспортера Политика, 05:51
Военная операция на Украине ,  
0 

По всей Украине вновь объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины вновь объявили воздушную тревогу
Сигнал тревоги сначала прозвучал в большинстве регионов Украины, в том числе в Киеве, затем ее объявили по всей стране

По всей Украине вновь объявлена воздушная тревога.

«В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие!», — говорится в сообщении Киевской городской администрации в телеграм-канале.

Согласно сообщению властей, сигнал тревоги прозвучал в Черниговской, Черкасской, Николаевской, Полтавской областях.

ZN.UA сообщало, что тревога объявлена в большинстве областей Украины. Позднее издание опубликовало в телеграм-канале карту воздушной тревоги на всей территории страны.

На Украине с 10 октября неоднократно объявляли воздушную тревогу. Власти городов и областей сообщали о взрывах и повреждениях энергетической и другой инфраструктуры, а также о перебоях со светом и водой.

В российском Минобороны сообщали о нанесении ударов «высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования» по «объектам военного управления и энергетической системы Украины». Они стали ответом на подрыв грузовика на Крымском мосту, в котором Россия обвинила украинские спецслужбы.

Читайте на РБК Pro
Pro
Си Цзиньпин идет на третий срок. Как он будет спасать экономику Китая
Статьи
Pro
Фото: Reg Speller / Getty Images Как не сломаться из-за «черных лебедей» и развить в себе антихрупкость
Инструкции
Pro
Какое будущее ждет систему быстрых платежей после отмены льгот
Прогнозы
Pro
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images «Мир кубиков» вместо Lego: что не так с этим ребрендингом
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Почему экономика России оживает несмотря на санкции – The Economist
Статьи
Pro
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Как заработать на жилой недвижимости на падающем рынке
Статьи
Pro
Сколько больших судов нужно России для логистической «независимости»
Статьи
Pro
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Где в Москве снизилась стоимость аренды для fashion-брендов
Статьи

По словам президента Украины Владимира Зеленского, с 10 октября в стране была повреждена треть электростанций, что привело к перебоям с электричеством. Советник министра энергетики Украины Александр Харченко позднее говорил о повреждении около 40% энергетической инфраструктуры. Власти предупредили украинцев о временных отключениях света и начали ограничивать потребление электроэнергии.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Украина Воздушная тревога Военная операция на Украине
Материалы по теме
Власти Харькова и Запорожья сообщили о серии взрывов в городах
Политика
Украинские СМИ сообщили о выстрелах и взрыве в Киеве
Политика
Глава военной администрации Кривого Рога сообщил о взрывах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter