По всей Украине вновь объявили воздушную тревогу

Сигнал тревоги сначала прозвучал в большинстве регионов Украины, в том числе в Киеве, затем ее объявили по всей стране

По всей Украине вновь объявлена воздушная тревога.

«В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие!», — говорится в сообщении Киевской городской администрации в телеграм-канале.

Согласно сообщению властей, сигнал тревоги прозвучал в Черниговской, Черкасской, Николаевской, Полтавской областях.

ZN.UA сообщало, что тревога объявлена в большинстве областей Украины. Позднее издание опубликовало в телеграм-канале карту воздушной тревоги на всей территории страны.

На Украине с 10 октября неоднократно объявляли воздушную тревогу. Власти городов и областей сообщали о взрывах и повреждениях энергетической и другой инфраструктуры, а также о перебоях со светом и водой.

В российском Минобороны сообщали о нанесении ударов «высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования» по «объектам военного управления и энергетической системы Украины». Они стали ответом на подрыв грузовика на Крымском мосту, в котором Россия обвинила украинские спецслужбы.

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По словам президента Украины Владимира Зеленского, с 10 октября в стране была повреждена треть электростанций, что привело к перебоям с электричеством. Советник министра энергетики Украины Александр Харченко позднее говорил о повреждении около 40% энергетической инфраструктуры. Власти предупредили украинцев о временных отключениях света и начали ограничивать потребление электроэнергии.