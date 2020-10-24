Посольство США предупредило о возможных терактах в Баку

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Посольство США в Баку получило достоверную информацию о возможных террористических атаках и похищениях граждан США и иностранцев в столице Азербайджана. Об этом говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

Теракты могут осуществлены в отелях города или «в других мест в Баку». Гражданам США посоветовали соблюдать повышенную осторожность в местах скопления иностранцев.

Также гражданам США рекомендовали избегать толпы, проявлять бдительность и не привлекать к себе повышенного внимания.

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