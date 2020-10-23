Армения сообщила об ударе авиации Азербайджана по городу Мартакерт

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Военная авиация Азербайджана наносит удары по городу Мартакерт в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

«На данный момент силы противника бомбят Мартакерт. Работает военная авиация», — написала она в Facebook.

Азербайджан заявление армянской стороны пока не прокомментировал. Однако президент страны Ильхам Алиев объявил о взятии под контроль 13 населенных пунктов на территории республики. По словам главы государства, армия Азербайджана заняла села Зиланлы, Курд Махрызлы, Муганлы и Алагуршаг Губадлинского района, Доланар, Бунйадлы Ходжавендского района, Даг Тумас, Нусус, Халафли, Минбашилы, Вейселли Джабраильского района, Венедли и Мирзагасанли Зангиланского района.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Тогда Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, ввели военное положение и мобилизовали военнослужащих запаса. Обе стороны регулярно сообщают о погибших и раненых, в том числе среди мирного населения.