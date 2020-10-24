В Баку заявили о сбитом самолете ВВС Армении

Военные действия на территории Карабаха продолжаются с 27 сентября. Тогда Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, ввели военное положение и мобилизовали военнослужащих запаса. Обе стороны регулярно сообщают о погибших и раненых, в том числе среди мирного населения.

В начале октября в Москве стороны договорились о прекращении огня, однако почти сразу Баку и Ереван вновь обвинили друг друга в срыве договоренностей. Еще одни договоренности были достигнуты 18 октября, но и тогда взаимные обстрелы продолжились.