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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Баку заявили о сбитом самолете ВВС Армении

Вид на здание Министерства обороны Азербайджана
Вид на здание Министерства обороны Азербайджана (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Азербайджанские военные сбили боевой самолет Армении, сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

«На Губадлинском направлении фронта сбит боевой самолет военно-воздушных сил Армении», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве рассказали об уничтожении подразделениями ПВО беспилотного летательного аппарата Армении.

В Ереване информацию о сбитом самолете не подтвердили. Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян в Twitter ответила, что заявление Азербайджана — абсолютная ложь.

Накануне в Армении сообщили, что ВВС Азербайджана наносит удары по городу Мартакерт в непризнанном Нагорном Карабахе. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии под контроль 13 населенных пунктов на территории республики, средни них села Зиланлы, Курд Махрызлы, Муганлы и Алагуршаг Губадлинского района, Доланар, Бунйадлы Ходжавендского района, Даг Тумас, Нусус, Халафли, Минбашилы, Вейселли Джабраильского района, Венедли и Мирзагасанли Зангиланского района.

Военные действия на территории Карабаха продолжаются с 27 сентября. Тогда Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, ввели военное положение и мобилизовали военнослужащих запаса. Обе стороны регулярно сообщают о погибших и раненых, в том числе среди мирного населения.

В начале октября в Москве стороны договорились о прекращении огня, однако почти сразу Баку и Ереван вновь обвинили друг друга в срыве договоренностей. Еще одни договоренности были достигнуты 18 октября, но и тогда взаимные обстрелы продолжились.

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История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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