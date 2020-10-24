В Баку заявили о сбитом самолете ВВС Армении
Азербайджанские военные сбили боевой самолет Армении, сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.
«На Губадлинском направлении фронта сбит боевой самолет военно-воздушных сил Армении», — говорится в сообщении.
Также в ведомстве рассказали об уничтожении подразделениями ПВО беспилотного летательного аппарата Армении.
В Ереване информацию о сбитом самолете не подтвердили. Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян в Twitter ответила, что заявление Азербайджана — абсолютная ложь.
Накануне в Армении сообщили, что ВВС Азербайджана наносит удары по городу Мартакерт в непризнанном Нагорном Карабахе. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии под контроль 13 населенных пунктов на территории республики, средни них села Зиланлы, Курд Махрызлы, Муганлы и Алагуршаг Губадлинского района, Доланар, Бунйадлы Ходжавендского района, Даг Тумас, Нусус, Халафли, Минбашилы, Вейселли Джабраильского района, Венедли и Мирзагасанли Зангиланского района.