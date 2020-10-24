Конфликт Армении и Азербайджана , 24 окт, 02:12
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МИД Армении назвал число беженцев из-за конфликта в Нагорном Карабахе
В результате обострения армяно-азербайджанского конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе около 90 тыс. человек стали беженцами. Об этом заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, выступая в вашингтонском Атлантическом совете, передает «Арменпресс».
«Около 90 тысяч человек оказались беженцами, потеряли дома, собственность», — сказал он.
По словам министра, населенные пункты Карабаха постоянно обстреливают с помощью дронов, ракет и авиации.
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