Кремль заявил о «чрезвычайной опасности» новой гонки вооружений

Новая гонка вооружений делает мир «чрезвычайно опасным» местом, считают в Кремле. Как пояснил Песков, американская сторона приняла решение «формализовать» выход из договора о ракетах средней и меньшей дальности

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В Кремле возобновление гонки вооружений считают «чрезвычайно опасным». Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о последствиях выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), передает корреспондент РБК.

«Это чрезвычайно опасное намерение, то есть это фактически декларирование намерений ввязаться в гонку вооружений, наращивание соответствующего потенциала вооружений. Еще раз повторяю, это сделает мир более опасным», — подчеркнул Песков.

По словам пресс-секретаря, на фоне «подобных заявлений» в Кремле прежде всего «думают о национальных интересах России и безопасности страны».

Отвечая на вопрос, считают ли в Кремле возможным продолжение переговоров по РСМД, Песков ответил, что это вряд ли возможно. Насколько поняли в Кремле, американская сторона приняла решение и в ближайшее время «формализует процесс выхода из договора», пояснил он.

21 октября президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из договора РСМД. В Кремле выразили обеспокоенность в связи с таким решением и отметили, что это может сделать мир «более опасным». В то же время глава МИДа Сергей Лавров отмечал, что США еще не начали процедуру выхода из договора.

Вопрос о сохранении договора обсуждался во время визита в Москву помощника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона. По словам президента Владимира Путина, Москве «удивительно видеть», что Вашингтон продолжает предпринимать «недружественные шаги» в отношении России. «Мы же даже практически не отвечаем ни на один ваш шаг — нет, это все продолжается, продолжается», — подчеркнул он.

В ходе визита был также поднят вопрос о потенциальной встрече Путина и Трампа в Париже, где на 11 ноября запланированы торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Трамп публично отреагировал на предложение словами: «Встреча, вероятнее всего, состоится». Он также добавил, что пока этот вопрос обсуждается.