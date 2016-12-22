Ракеты без границ: почему Россия и США возвращаются в начало 1970-х годов

У России есть технические возможности для развертывания ракет средней и меньшей дальности, однако в долгосрочной перспективе разрушение российско-американской системы контроля над вооружениями невыгодно Москве

20 октября Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) — соглашения, заключенного Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в 1987 году и запретившего ракеты с дальностью от 500 до 5500 км. Выступая после предвыборного митинге в штате Невада, президент США так объяснил свое решение: «Россия, к сожалению, не соблюдала соглашение, поэтому мы его расторгнем, выйдем из него».

Вашингтон с 2013 года обвинял Москву в нарушении договора и развертывании превышающей разрешенную дальность ракеты, идентифицированной позже как 9М729, хотя российская сторона все обвинения отвергает.

Юридический процесс выхода США из договора еще не начат и займет шесть месяцев, но шансов отыграть назад немного. Даже если Россия согласится на все условия Вашингтона (в Москву для обсуждения отправился советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон), этого будет недостаточно. Трамп пояснил, что готов изменить свое решение, если Россия и Китай «придут к нам и скажут: давайте поступим по-умному и никто из нас не будет разрабатывать эти вооружения». Москва и Вашингтон безуспешно призывали Китай присоединиться к ДРСМД с 2008 года. Однако большая часть китайских ядерных ракет как раз попадает в запрещенный диапазон, и ограничивать себя здесь Пекин не намерен.

Ничего личного

Что бы ни говорили американские политики и эксперты, обвинения в адрес России не были главной причиной выхода США из договора. Если верить американскому разведывательному сообществу, Россия развернула запрещенные ракеты давно. За два года администрация Трампа не только не попыталась разрешить эту проблему (судя по всему, американская сторона не поднимала тему ДРСМД на саммите в Хельсинки), но и не начала содержательного диалога ни об одном из вызовов в ядерной сфере, несмотря на неоднократные предложения Москвы. Причина скорее в нежелании текущей американской администрации и лично Джона Болтона ограничивать себя любым контролем над вооружениями.

В ретроспективе хельсинкский саммит кажется упущенной возможностью России. Если бы перед личной встречей двух президентов были достигнуты договоренности восстановить диалог о контроле над вооружениями, их можно было бы положить на бумагу в Хельсинки, что могло бы смягчить позицию США. В реальности предложения об этом были переданы Дональду Трампу только в столице Финляндии. Впрочем, до саммита российской стороне пришлось бы договариваться об этом с тем же Болтоном, под чьим руководством американская сторона спустила вопрос на тормозах после Хельсинки. Несмотря на договоренности восстановить диалог в сфере контроля над вооружениями, ничего сделано не было: не состоялось ни одной встречи на рабочем уровне. Судя по всему, советнику по национальной безопасности также удалось обойти в аппаратной борьбе и Министерство обороны, и Госдепартамент, выступавшие скорее за сохранение ДРСМД.

Ракеты у границ

В военном плане выход США из ДРСМД может поставить Россию в очень невыгодное положение. В случае, если Вашингтон разместит в Европе крылатые или, что еще хуже, баллистические ракеты средней дальности, под удар попадет вся европейская часть России, а время подлета будет измеряться минутами. Для российского руководства, традиционного опасающегося обезглавливающего удара, это стало бы подтверждением худших сценариев.

Но подобный сюжет вряд ли реализуется быстро. США вышли из договора о ПРО летом 2002 года, но первые противоракеты на американской территории были развернуты только через два с половиной года, а в Европе американская противоракетная оборона появилась еще на десять лет позже. Можно предположить, что Пентагон сейчас находится в некоторой прострации: все военное планирование, включая вышедший в этом году Обзор ядерных сил, исходило из участия страны в ДРСМД, и потребуется время, чтобы спланировать разработку, испытание и организационную структуру новых вооружений. В первую очередь ракеты средней дальности окажутся востребованы в Азии, где Индо-Тихоокеанское командование видит в них инструмент для сдерживания Пекина. Но, как показал пример ПРО, рано или поздно новые американские системы оказываются и в Европе.

Пока, похоже, у России есть фора в разработке ракет средней дальности. Насколько можно судить, межконтинентальная баллистическая ракета РС-26 «Рубеж» может быть достаточно легко модифицирована для полетов на среднюю дальность. А на базе крылатой ракеты морского базирования «Калибр» может быть создана сухопутная версия. Правда, через несколько лет преимущество исчерпается, а в долгосрочной гонке ракетных вооружений с НАТО Россия не заинтересована. Помимо невыгодной географии существуют и финансовые аргументы: по некоторым данным, Москва только что заморозила дальнейшую разработку РС-26 в связи с ограниченностью ресурсов.

Очевидно, что разработка Россией ракет средней дальности вызовет негативную реакцию у европейских членов НАТО, которые сейчас выражают недовольство решением Вашингтона. И, хотя часть союзников США в Европе поддерживает жесткое сдерживание России, большинство стран может оказаться готовым к договоренности о неразмещении российских ракет средней дальности у их границ в обмен на неразмещение на их территории американских ракет.

Никаких ограничений

До последнего времени главным страхом в области контроля над вооружениями был возможный отказ США продлить договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в 2021 году. Эксперты спорили, пойдет ли на продление Дональд Трамп и, если не пойдет, успеет ли сделать это его преемник (выходило, что успеет, хотя на это у него остался бы всего месяц). Но в свете последних событий нельзя исключить, что президент США просто выйдет из договора, не дожидаясь истечения его срока. Трамп неоднократно называл новый ДСНВ плохой сделкой, невыгодной для США, и теперь у него появился единомышленник в лице советника по национальной безопасности.

Аргументы в пользу этого тоже найдутся. Если раньше консервативные эксперты заявляли, что договор с Россией нельзя продлевать, пока Москва нарушает ДРСМД, можно предположить, что теперь последний остающийся российско-американский договор назовут невыгодным, поскольку Россия не ограничена ДРСМД. Отсутствие нижней границы действительно станет вызовом для ДСНВ: ракеты, испытанные на дальность до 5500 км, не будут подпадать под действие договора.

В случае, если новый договор СНВ тоже исчезнет, у России и США больше не останется никаких ограничений для разработки ядерного оружия. Нельзя сказать, что это будет совсем беспрецедентно: Москва и Вашингтон жили примерно так до начала 1970-х годов. Но это было очень неуютное время.