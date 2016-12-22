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Встреча Путина и Болтона продолжалась полтора часа
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Встреча Путина и Болтона продолжалась полтора часа
Политика, 19:50
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Встреча Путина и Болтона продолжалась полтора часа

Президент России Владимир Путин принял в Кремле помощника своего американского коллеги по национальной безопасности Джона Болтона. Переговоры продлились 1,5 часа — они начались около 17:30 мск, сообщения информагентств о том, что встреча завершилась, начали появляться около 19:10 мск.

С российской стороны в переговорах, как указывается на сайте Кремля, приняли участие помощник российского президента Юрий Ушаков, глава МИДа Сергей Лавров и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

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Встречу Путин начал с критики США. «Недавно мы услышали о намерении Соединенных Штатов выйти из Договора по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД). Знаем о сомнениях в администрации по поводу необходимости продления СНВ-3 (договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. — РБК), слышим о намерении разместить отдельные элементы системы противоракетной обороны в космосе», — указал президент, предположив, что подобные действия Вашингтона объясняются тем, что изображенный на гербе США орлан склевал все оливки, которые являются «знаком миролюбивой политики», и «остались одни стрелы». «Оливковую ветвь и оливки я с собой не привез», — отреагировал на это Болтон.

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О решении США выйти из ДРСМД президент Дональд Трамп объявил 22 октября. В этот же день в Москву с визитом прибыл Болтон. Свое решение американский лидер объяснил нарушением Россией этой договоренности. В Москве эти обвинения ранее неоднократно отрицали.

Теги: Владимир Путин , Джон Болтон , встреча
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