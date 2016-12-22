Лавров прокомментировал слова Трампа о намерении выйти из ДРСМД

Москва ждет официальных разъяснений от Вашингтона по поводу заявлений американского президента Дональда Трампа о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы МИД, он не видел решения Трампа, но слышал о намерении и реакции, в том числе в США. «Реакции достаточно противоречивые. Высказываются как мнения в поддержку такого намерения, так и мнения, которые считают это намерение неправильным и призывают не разрушать оставшиеся части системы ограничения стратегических и нестратегических ядерных вооружений», — отметил он.

«Гадать на кофейной гуще» в данный момент не очень продуктивно, считает Лавров. В связи с этим российская сторона намерена дождаться официальных разъяснений со стороны американских коллег. Министр добавил, что Соединенные Штаты пока не задействовали процедуру выхода из ДРСМД, которая прописана в документе.

Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД накануне в ходе встречи со своими сторонниками в Неваде. По его словам, это связано с нарушением условий договора Москвой. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поддержал решение Трампа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва неоднократно отвергала обвинения в нарушении договора. Представитель Кремля добавил, что подобные шаги вызывают обеспокоенность и «сделают мир более опасным».