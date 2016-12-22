Кремль анонсировал «нормальную двустороннюю встречу» Путина и Трампа

Путин ранее предложил провести встречу с Трампом в Париже на мероприятиях, посвященных столетию окончания Первой мировой войны. Там, как заявил теперь Юрий Ушаков, состоятся полноценные переговоры глав государств

Дональд Трамп и Владимир Путин во время встречи в Хельсинки 16 июля 2018 (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам о достижении российской и американской сторонами договоренности о проведении в Париже на мероприятиях, посвященных столетию окончания Первой мировой войны, «нормальной двусторонней встречи» глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает ТАСС.

Договоренность была достигнута во время переговоров советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона с «представителями нашей внешнеполитической и военно-политической команды», заявил Ушаков.

В настоящий момент стороны, по словам Ушакова, планируют, что двустороннюю встречу президенты проведут после завершения торжественных мероприятий 11 ноября. «[Если все будет согласовано] это будет нормальная двусторонняя встреча», — подчеркнул помощник российского лидера.

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