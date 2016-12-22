Путин рассказал об отсутствии ответов Москвы на недружественные шаги США

США продолжают предпринимать недружественные шаги в отношении России, несмотря на то что Москва на них не отвечает. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с помощником американского президента по нацбезопасности Джоном Болтоном, сообщает Кремль.

По словам главы государства, для Москвы «удивительно видеть» как Вашингтон принимает в отношении нее «ничем не спровоцированные шаги». «Мы же даже практически не отвечаем ни на один ваш шаг — нет, это все продолжается, продолжается», — подчеркнул Путин.

В ходе встречи с Болтоном Путин также отметил, что мог бы встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Париже, где 11 ноября состоятся торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Болтон в ходе своего визита в Москву также провел переговоры с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу.