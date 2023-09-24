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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Азербайджане создали спецгруппу по вопросам интеграции Карабаха

Помощник Алиева сообщил о создании спецгруппы по вопросам интеграции Карабаха
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана

Власти Азербайджана создали специальную правительственную рабочую группу для рассмотрения гуманитарных, экономических и социальных аспектов интеграции Нагорного Карабаха и проживающих в нем этнических армян с Азербайджаном, сообщил советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев в интервью изданию Politico.

Он также отметил, что гарантия доступа гуманитарной помощи «еще раз демонстрирует добрые намерения и серьезность правительства Азербайджана по удовлетворению нужд жителей Армении, а также по обеспечению безопасного и достойного процесса реинтеграции».

19 сентября Азербайджан провел однодневную «военную операцию» в Нагорном Карабахе, войска нанесли удары по позициям непризнанной республики. Баку требовал расформировать правительство региона и вывести армянские войска. Ереван отрицал присутствие своих войск в регионе.

Спустя сутки после начала операции власти Нагорного Карабаха согласились на прекращение огня для обсуждения с Баку плана реинтеграции региона и приняли условие о разоружении и роспуске своих вооруженных сил. Армянский премьер-министр Никол Пашинян пообещал, что жители Нагорного Карабаха смогут переехать в Армению, «если будет зафиксирована невозможность их нахождения» в этом регионе.

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