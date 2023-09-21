Пашинян пообещал «действовать жестко» в отношении митингующих в Ереване

Пашинян: власти будут действовать жестко и не допустят кровопролития в Ереване

Протесты в Ереване начались после начала «антитеррористической» операции Азербайджана в Нагорном Карабахе. По словам Пашиняна, организаторы протестов хотят устроить массовые беспорядки, власти намерены не допустить кровопролития

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Правительство Армении будет жестко действовать в отношении митингующих на улицах Еревана, чтобы избежать кровопролития. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в обращении к нации.

«Организованные группы студентов и спортсменов пытаются организовать массовые беспорядки в Ереване. Один из участников, по нашим данным, связан с сыном одного из бывших руководителей Армении. Другие — студенты, связанные с высшими кругами Нагорного Карабаха. Но кто бы это ни был — реакция будет очень жесткой, и она и есть жесткая», — сказал Пашинян (цитата по «Sputnik Армения»).

По словам премьер-министра, организаторы акций хотят, что власти Армении пролили кровь на улицах Еревана. Однако, как отметил Пашинян, правоохранители хотя и будут действовать жестко, но в рамках закона и «стального мандата». «Мы любим наших сограждан, даже тех, кто нас оскорбляет. Мы не можем обрушить лавину ненависти на головы людей», — подчеркнул он.

Бывшие премьер-министры Армении — Роберт Кочарян (1997 — 1998) и Серж Саргсян (2018), являются выходцами из Нагорного Карабаха и политическими оппонентами Никола Пашиняна. Они в том числе заявляли, что именно Пашинян «обезглавил» армию Армении перед второй карабахской войной и призывали его сложить полномочия. При этом сын Роберта Кочаряна Левон ранее был неоднократно задержан в ходе протестных акций в Армении.

Два последних дня перед зданием правительства Армении и российского посольства проходили акции протеста в связи с событиями в Карабахе. Демонстранты требовали признания Карабаха и немедленной реакции на действия Азербайджана. Также звучали призывы к отставке Пашиняна. По данным МВД, к вечеру 20 сентября были задержаны 30 человек, 28 грозит уголовная ответственность, двум — административная.

Video

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия локального характера» в Нагорном Карабахе с целью «восстановить конституционный строй». Условиями достижения мира Азербайджан назвал «безоговорочное и полное выведение армянских вооруженных сил» из региона и роспуск правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Нагорно-Карабахская республика (НКР), где большинство населения составляют этнические армяне, объявила о своей независимости от Азербайджана в сентябре 1991 года. С тех пор Баку пытался вернуть регион под свой контроль. Весной Пашинян говорил, что Ереван готов признать территорию Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км, включая Нагорный Карабах. При этом он отмечал, что важно, чтобы права жителей региона были защищены.

Спустя сутки боевых действий власти непризнанной республики объявили о достижении договоренности о прекращении огня при посредничестве российских миротворцев. Среди условий соглашения — разоружение военных Карабаха, вывод оставшихся подразделения армянской армии и вывод тяжелого вооружения с территории республики «с целью скорейшей утилизации».

Азербайджанский президент Ильхам Алиев после этого заявил, что за сутки Баку достиг всех поставленных в рамках операции задач. По его словам, Азербайджан восстановил свой суверенитет, а большая часть армянских военных в Карабахе была уничтожена. При этом Алиев подчеркнул, что у Баку «нет проблем» с армянским населением Карабаха.

Ереван после начала операции Баку отвергал присутствие своих военных в Карабахе. Пашинян говорил, что Армения не участвует в боях, и предположил, что «одной из целей нападения на Нагорный Карабах было втягивание Армении в боевые действия».

Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта