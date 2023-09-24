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Военная операция на Украине ,  
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В США отметили адаптацию российской армии к боевым действиям на Украине

WSJ: российская армия адаптируется к ведению боевых действий на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Российская армия адаптируется к боевым действиям на Украине, меняя тактику в том числе в воздушном пространстве, заявил командующий ВВС США в Европе Хекер. Также Россия нарастила производство вооружений и применение дронов
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Российские военные адаптируются к ведению боевых действий украинской армией в ряде областей, заявил командующий военно-воздушными силами США в Европе генерал Джеймс Хекер в интервью The Wall Street Journal.

«Мы видели довольно много областей, где они адаптируются, и, конечно, мы уделяем этому пристальное внимание», — сказал он.

Адаптацию российских сил в ходе конфликта отмечают и участники боев со стороны Киева.

Также в статье говорится, что Россия приспособилась к атакам украинских дронов по своей территории.

Кроме того, адаптация к боевым действиям выражается и в наращивании производства оборонной продукции.

Адаптацию российских сил к боям с украинскими войсками ранее отмечали в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI).

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В последние месяцы участились сообщения российских властей об отражении атак беспилотников, в том числе в столичном регионе. Мэр Москвы Сергей Собянин в конце августа рассказал, что в Орле обустраивают аэропорт для перехватчиков дронов, летящих в сторону столицы.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в начале августа предупреждал, что атак «неопознанных дронов» на Россию будет становиться больше.

В конце августа глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил нарастить производство и ремонт средств радиолокационного обнаружения, применяемых в ходе военных действий на Украине. Он потребовал обеспечить для этого круглосуточную работу завода концерна воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей» в Тульской области.

19 сентября президент Владимир Путин поручил также нарастить производство средств противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы.

Еще в сентябре прошлого года Путин поручил сократить сроки производства на оборонных предприятиях России, отметив, что нужно оперативно решить «проблему своевременного и полного обеспечения предприятий ОПК отечественными материалами».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
боевые действия ВВС США дроны производство
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