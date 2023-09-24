В США отметили адаптацию российской армии к боевым действиям на Украине
Российские военные адаптируются к ведению боевых действий украинской армией в ряде областей, заявил командующий военно-воздушными силами США в Европе генерал Джеймс Хекер в интервью The Wall Street Journal.
«Мы видели довольно много областей, где они адаптируются, и, конечно, мы уделяем этому пристальное внимание», — сказал он.
Адаптацию российских сил в ходе конфликта отмечают и участники боев со стороны Киева.
Также в статье говорится, что Россия приспособилась к атакам украинских дронов по своей территории.
Кроме того, адаптация к боевым действиям выражается и в наращивании производства оборонной продукции.
Адаптацию российских сил к боям с украинскими войсками ранее отмечали в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI).
В последние месяцы участились сообщения российских властей об отражении атак беспилотников, в том числе в столичном регионе. Мэр Москвы Сергей Собянин в конце августа рассказал, что в Орле обустраивают аэропорт для перехватчиков дронов, летящих в сторону столицы.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в начале августа предупреждал, что атак «неопознанных дронов» на Россию будет становиться больше.
В конце августа глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил нарастить производство и ремонт средств радиолокационного обнаружения, применяемых в ходе военных действий на Украине. Он потребовал обеспечить для этого круглосуточную работу завода концерна воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей» в Тульской области.
19 сентября президент Владимир Путин поручил также нарастить производство средств противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы.
Еще в сентябре прошлого года Путин поручил сократить сроки производства на оборонных предприятиях России, отметив, что нужно оперативно решить «проблему своевременного и полного обеспечения предприятий ОПК отечественными материалами».
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