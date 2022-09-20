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Путин поручил сократить сроки производства на оборонных предприятиях

Российские оборонные предприятия должны «в самые кратчайшие сроки» обеспечить поставку требуемого вооружения и техники в войска, заявил президент России владимир Путин. Он дал поручение оборонным заводам нарастить производство
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил сократить сроки производства на оборонных предприятиях страны. Об этом он заявил на встрече с представителями отрасли в Кремле.

По его словам, нужно оперативно решить «проблему своевременного и полного обеспечения предприятий ОПК отечественными материалами».

«Сфера ОПК — это как раз та область, где все программы импортозамещения должны быть безусловно реализованы», — подчеркнул президент. Хотя, по его словам, есть области, где стопроцентное импортозамещение «не так нужно» или не так важно.

«А здесь нужно. Поэтому необходимо в кратчайший период нарастить производственные возможности, максимально загрузить оборудование, оптимизировать технологические циклы и, не снижая качества, сократить при этом сроки производства»­, — подчеркнул Путин.

Он также сказал, что оборонные предприятия должны «в самые кратчайшие сроки» обеспечить поставку требуемого вооружения и техники в войска, средства поражения.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Президент также отметил, что оборонные предприятия уже «решают нестандартные задачи, перестраивают производство, совершенствуют продукцию, опираясь на опыт реальных боевых действий», в том числе выезжая «буквально на передовую». «Я хочу это отметить, хочу сказать об этом и хочу их за это поблагодарить. Это не просто ответственное отношение к делу, это в известной степени героизм. Это вносит огромный вклад в совершенствование боевой техники, используемой в ходе боевых действий», — считает президент.

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Путин также отметил, что российское вооружение «эффективно противостоит западным образцам вооружения», хотя на поддержку киевского режима «фактически брошены все запасы арсеналов НАТО».

Россия ведет военную спецоперацию на Украине с 24 февраля.

Мантуров назвал оборонно-промышленный комплекс «хребтом промышленности»
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Согласно отчету Счетной палаты, доля исполненных расходов федерального бюджета, относящихся к закрытым статьям, в первом полугодии 2022 года составила 18,6% от совокупных расходов бюджета.

Правительство может перераспределять расходы из закрытой части в открытую, и наоборот, поэтому рост доли закрытых расходов необязательно говорит об увеличении какого-либо направления расходов.

При этом в последние годы бюджет сокращал процент закрытых расходов. Так, в 2021 году эта доля составляла 15,2% (такой же была по итогам первого полугодия 2021-го). На 1 марта 2022 года она составляла 15,6%. В 2017–2020 годах доля закрытых расходов колебалась между 15,7 и 17,3%, а в 2022 году, исходя из закона о бюджете, принятого в декабре 2021 года, она должна была составить около 15,8%.

На фоне жестких западных санкций в 2022 году, введенных после начала военного конфликта на Украине, Минфин перестал публиковать детализацию расходов бюджета по направлениям («Национальная экономика», «Социальная политика» и т.д.). Последний такой отчет с разбивкой расходов по этим разделам был опубликован за период с января по апрель 2022 года.

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