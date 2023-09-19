Путин поручил повысить выпуск средств ПВО и контрбатарейной борьбы

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Российским оборонным предприятиям нужно производить больше средств противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы, заявил президент Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии в Ижевске.

«Нужно повысить объемы средств контрбатарейной борьбы и ПВО. В связи с этим мы много на этот счет говорили, и мной дан ряд указаний по дополнению графика поставок на 2024 год», — отметил президент.

Путин добавил, что «по итогам восьми месяцев текущего года организациям ОПК удалось сохранить стабильный темп работы и не только в целом выполнить график поставок, но и по отдельным направлениям кратно увеличить выпуск военной продукции». Таким образом, объем производства основных видов бронетехники вырос более чем в два раза по сравнению с 2022 годом, а по особо востребованным средствам поражения — в три раза.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что на встрече комиссии в закрытом режиме состоится обсуждение вопросов оборонно-промышленного комплекса.