Шойгу поручил нарастить производство систем радиолокационного обнаружения

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Министр обороны России Сергей Шойгу поручил нарастить производство и ремонт средств радиолокационного обнаружения, применяемых в ходе военных действий на Украине. Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны.

Такое поручение он дал во время поездки на предприятие концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» в Тульской области, где он проверил выполнение государственного оборонного заказа. Шойгу потребовал от руководства компании организовать круглосуточную работу завода.

Системы радиолокационного обнаружения используют метод радиолокации, основанный на излучении радиоволн и регистрации их отражений от объектов. РЛС позволяют выявлять воздушные, морские и наземные объекты, определять их дальность, скорость и геометрические параметры. «Алмаз-Антей» производит несколько типов РЛС, в том числе «Гамма-ДЕ», «Небо-СВУ», «Противник-ГЕ», «Фара-ПВ» и «Кредо-М1».

В ходе проверки гособоронзаказа на одном из предприятий «Алмаз-Антей» в начале июня Шойгу заявил, что продукция концерна «востребована и демонстрирует высокую эффективность» в зоне военных действий на Украине. Глава «Алмаз-Антея» Ян Новиков доложил, что в 2023 году корпорация существенно увеличила производство в рамках гособоронзаказа и сдает продукцию с опережением графика.