Экс-глава ЕК предупредил о разногласиях в Евросоюзе из-за Украины

Экс-глава ЕК Баррозу раскритиковал обсуждение реформ внутри Евросоюза для адаптации к будущим членам, в частности Украине. По его мнению, это приведет к серьезным разногласиям в ЕС. Москва выступает против членства Киева в ЕС

Жозе Мануэль Баррозу (Фото: Carl Court / Getty Images)

Бывший глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу считает, что страны Евросоюза могут столкнуться с разногласиями из-за обсуждения реформ в связи с присоединением новых членов, в том числе Украины. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

Баррозу отметил, что поддерживает заявку Украины на членство в ЕС, однако дискуссии о «фундаментальных изменениях институционального баланса <...> могут вызвать серьезные разногласия в Европейском союзе».

Ранее Германия и Франция подготовили план реформ ЕС для постепенного включения новых членов в блок. Одно из предложений — переход от принципа единогласия в принятии решений к поддержке большинством стран-членов. В таком случае государства — члены ЕС не смогут накладывать вето на решения союза.

Баррозу выступил против таких изменений: «Посмотрите на очень сложные решения, которые мы принимали сейчас, включая санкции против России или вопросы, связанные с обороной. Разве это было невозможно, даже при [требовании] единогласной поддержки?»

По его мнению, объединение должно вместо этого «сосредоточиться на завершении создания банковского союза, завершении создания союза рынков капитала, завершении создания внутреннего рынка, а также на достижении прогресса в геополитических вопросах»,

В Евросоюз входят 27 государств. Одобрения заявок на вступление в союз ожидают Турция (с 1999 года), Северная Македония (2005), Черногория (2010), Сербия (2019), Албания (2014), Босния и Герцеговина (2022), Молдавия (2022) и Украина (2022). Получения статуса кандидата в ЕС ожидают Грузия и частично признанная Республика Косово (подали заявки в 2022-м).

Для присоединения к ЕС кандидаты должны выполнить ряд требований, в частности провести реформы в странах. Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи в июне отмечал, что пока Украина выполнила два из семи условий членства: реформировала Высший совет юстиции и Высшую квалификационную комиссию судей, а также приняла закон о СМИ.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сказала, что Брюссель уже предпринял шаги в сторону предварительной интеграции Украины в единый рынок ЕС по нескольким отраслям: судебной системе, борьбе с отмыванием денег и коррупцией, свободе информации.

По данным Bloomberg, Еврокомиссия намерена рекомендовать начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе в октябре, при этом настояв на достижении прогресса в некоторых реформируемых областях.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что присоединение Украины к союзу станет окончанием «сонной сиесты» в вопросе расширения блока.

МИД России в мае этого года в числе ряда условий достижения мира называл отказ Украины от намерения вступить в ЕС. Глава ведомства Сергей Лавров отмечал, что Евросоюз «постепенно сливается с НАТО».