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ЦБ назвал категории сотрудников банков, которых не коснется мобилизация

На своих рабочих местах останутся специалисты, отвечающие за платежи, расчеты и инкассацию, а также те, кто работает с предприятиями и населением, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Под частичную мобилизацию в России не попадут сотрудники банков и финансовых организаций, занятые на критически важных направлениях, сообщили РБК в пресс-службе ЦБ.

«К таким сотрудникам финансовой сферы относятся специалисты, отвечающие за критическую инфраструктуру, платежи и расчеты, инкассацию, функционирование и защиту информационных систем, работники дежурных смен и специалисты, работающие с населением и предприятиями», — сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Что известно о частичной мобилизации в России
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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Указанные специалисты останутся на своих рабочих местах для перебойной работы финансовой системы, функционирования платежных карт и переводов, обеспечения выплат зарплат, пенсий, социальных пособий и выдачи кредитов. «В целом чтобы российская экономика и люди получали необходимую подпитку финансовыми ресурсами», — указала глава ЦБ.

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Теги
ЦБ Эльвира Набиуллина Военная операция на Украине частичная мобилизация Банки
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