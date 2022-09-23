ЦБ назвал категории сотрудников банков, которых не коснется мобилизация
Под частичную мобилизацию в России не попадут сотрудники банков и финансовых организаций, занятые на критически важных направлениях, сообщили РБК в пресс-службе ЦБ.
«К таким сотрудникам финансовой сферы относятся специалисты, отвечающие за критическую инфраструктуру, платежи и расчеты, инкассацию, функционирование и защиту информационных систем, работники дежурных смен и специалисты, работающие с населением и предприятиями», — сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Указанные специалисты останутся на своих рабочих местах для перебойной работы финансовой системы, функционирования платежных карт и переводов, обеспечения выплат зарплат, пенсий, социальных пособий и выдачи кредитов. «В целом чтобы российская экономика и люди получали необходимую подпитку финансовыми ресурсами», — указала глава ЦБ.
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