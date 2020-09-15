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Отравление Навального ,  
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Президент Австрии выступил против закрытия «Северного потока-2»

По мнению Александера Ван дер Беллена, «Северный поток-2» является коммерческим проектом, который не имеет отношения к отравлению российского оппозиционера
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Александер Ван дер Беллен
Александер Ван дер Беллен (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен не поддерживает идею блокировки строительства газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации с российским политиком Алексеем Навальным. Об этом он заявил по итогам встречи с Владимиром Зеленским, трансляция которой велась в Facebook офиса украинского президента.

По словам Ван дер Беллена, он не видит связи между трубопроводом и отравлением Навального. «Северный поток» — коммерческий проект, и тему его строительства должны обсуждать торговые партнеры», — отметил он.

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Фото: Максим Шеметов / Reuters

Австрийский президент при этом добавил, что судьбу трубопровода должны решать в Европе, а не в Вашингтоне.

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В соответствии с австрийским законодательством главой государства является президент. Однако руководство страной осуществляет федеральное правительство, возглавляемое канцлером.

В финансировании строительства «Северного потока 2» участвует в том числе и австрийская компания OMV. В начале февраля ее руководитель Райнер Зееле заявил, что ему не поступали предложения об изменениях в проекте.

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На прошлой неделе министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что страны Европы должны проявлять осмотрительность в вопросе санкций против России и не смешивать ситуацию вокруг Навального со строительством «Северного потока 2». «Мы всегда реагировали на действия Москвы, которые считали неприемлемыми для себя. Но напомню, что при введении санкций, связанных с ситуацией на Украине, мы разделяли вопрос Крыма и конфликта в Донбассе», — сказал Шалленберг.

После сообщения немецких экспертов об отравлении Навального в правящем блоке ФРГ допустили новые санкции против России. Возобновилось и обсуждение возможных ограничений в отношении «Северного потока-2». Свернуть его строительство предложили немецкая партия «Зеленые» и кандидат в лидеры правящей партии ХДД/ХДС Фридрих Мерц. Поддержал отказ от «Северного потока-2» и президент США Дональд Трамп.

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Фотогалерея 


В Кремле рисков санкций против проекта или его приостановки пока не увидели. «На каждое такое заявление появляются два заявления, говорящих об абсурдности такого предложения», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Авторы: Михаил Котляр, Артем Филипенок
Теги: Австрия, Александер ван дер Беллен, Северный поток-2, Алексей Навальный
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