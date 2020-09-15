Президент Австрии выступил против закрытия «Северного потока-2»

По мнению Александера Ван дер Беллена, «Северный поток-2» является коммерческим проектом, который не имеет отношения к отравлению российского оппозиционера

Александер Ван дер Беллен (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен не поддерживает идею блокировки строительства газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации с российским политиком Алексеем Навальным. Об этом он заявил по итогам встречи с Владимиром Зеленским, трансляция которой велась в Facebook офиса украинского президента.

По словам Ван дер Беллена, он не видит связи между трубопроводом и отравлением Навального. «Северный поток» — коммерческий проект, и тему его строительства должны обсуждать торговые партнеры», — отметил он.

Австрийский президент при этом добавил, что судьбу трубопровода должны решать в Европе, а не в Вашингтоне.

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