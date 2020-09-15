Президент Австрии выступил против закрытия «Северного потока-2»

В соответствии с австрийским законодательством главой государства является президент. Однако руководство страной осуществляет федеральное правительство, возглавляемое канцлером.
В финансировании строительства «Северного потока 2» участвует в том числе и австрийская компания OMV. В начале февраля ее руководитель Райнер Зееле заявил, что ему не поступали предложения об изменениях в проекте.
На прошлой неделе министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что страны Европы должны проявлять осмотрительность в вопросе санкций против России и не смешивать ситуацию вокруг Навального со строительством «Северного потока 2». «Мы всегда реагировали на действия Москвы, которые считали неприемлемыми для себя. Но напомню, что при введении санкций, связанных с ситуацией на Украине, мы разделяли вопрос Крыма и конфликта в Донбассе», — сказал Шалленберг.
После сообщения немецких экспертов об отравлении Навального в правящем блоке ФРГ допустили новые санкции против России. Возобновилось и обсуждение возможных ограничений в отношении «Северного потока-2». Свернуть его строительство предложили немецкая партия «Зеленые» и кандидат в лидеры правящей партии ХДД/ХДС Фридрих Мерц. Поддержал отказ от «Северного потока-2» и президент США Дональд Трамп.
В Кремле рисков санкций против проекта или его приостановки пока не увидели. «На каждое такое заявление появляются два заявления, говорящих об абсурдности такого предложения», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.