Мадуро объявил о прибытии на «российскую родину»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 сентября
USD ЦБ: 63,71 (-0,24) Quote, 13:09
Курс евро на 25 сентября
EUR ЦБ: 70,02 (-0,26) Quote, 13:09
Синоптики пообещали Москве двадцатиградусное тепло в октябре Общество, 16:46 Похититель объяснил кражу картины Куинджи желанием «хайпануть» Общество, 16:45 Основатель QIWI заявил об отсутствии планов по продаже компании Финансы, 16:40 Омбудсмен раскрыл информацию о готовившем атаку в школе Кирова подростке Общество, 16:38 Полицейские получат право объявлять гражданам о предостережении Общество, 16:36 С чего нельзя начинать составление бизнес-плана. Тест РБК и HUAWEI, 16:34 Матвиенко вновь выдвинут на пост председателя Совета Федерации Политика, 16:33 Объем торгов криптовалютами вырос на 27% за сутки Крипто, 16:21 Суд по иску Дерипаски к трем газетам «перенесли» из-за опечатки Бизнес, 16:13 Чемпионка мира Ласицкене уедет из России в случае отстранения РУСАДА Спорт, 16:11 СКР заявил о найденном в болоте под Тверью пистолете убийцы Михаила Круга Общество, 16:11 Верховный суд Испании одобрил решение о перезахоронении Франко Общество, 16:03 «Это — шутка». Реакция на признание Месси лучшим футболистом года Спорт, 15:59 Мадуро объявил о прибытии на «российскую родину» Политика, 15:57
Политика ,  
0 
Мадуро объявил о прибытии на «российскую родину»
Отношения с Москвой венесуэльский президент назвал «фундаментальной осью для процветающего будущего» Каракаса. С Путиным он встретится 25 сентября
Николас Мадуро (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Россию. Об этом он написал в Twitter, опубликовав фотографии с места его встречи в аэропорту.

«Мы прибыли на российскую родину, чтобы укрепить наши исторические и очень позитивные взаимоотношения и уважение между нашими народами», — написал он.

По его словам, братские отношения, которые Москва и Каракас построили за годы, «являются фундаментальной осью для строительства процветающего будущего Венесуэлы».

Ранее венесуэльский лидер отметил, что во время визита в Россию встретится с президентом Владимиром Путиным, а также российскими предпринимателями. По его словам, стороны намерены обсудить динамику двусторонних отношений, а также найти новые методы активации взаимодействия в области экономики, социальной сферы и культуры.

Политика
Кремль объявил о подготовке визита в Россию президента Венесуэлы

Как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, встреча двух президентов состоится 25 сентября. Переговоры пройдут в Сочи на полях Валдайского клуба. Там же российский лидер встретится с президентами Филиппин и Казахстана Родриго Дутерте и Касым-Жомартом Токаевым.

О подготовке визита Мадуро в Россию Кремль объявил на прошлой неделе. Его приезд в Москву для подписания новых соглашений между странами также анонсировал венесуэльский МИД.

В январе текущего года в Венесуэле обострилась политическая обстановка, после того как лидер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом республики в знак несогласия с инаугурацией Мадуро. Оппозиционер пообещал сделать все возможное для проведения досрочных выборов и прекращения узурпации со стороны действующего лидера Венесуэлы. США и ряд других государств признали Гуадо легитимным временным главой республики, а в поддержку Мадуро выступили Россия, Куба, Китай, Турция и Боливия.

Предыдущий визит Мадуро в Россию состоялся в декабре прошлого года. Тогда он также встретился с Путиным и объявил, что Москва и Каракас заключили соглашения на $6 млрд. Кроме того, венесуэльский президент посещал Россию в 2013 и 2015 годах.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Николас Мадуро, Венесуэла
Материалы по теме
Кремль назвал дату встречи Путина и Мадуро
Политика
Мадуро анонсировал скорый визит в Россию
Политика
Путин встретится с Мадуро и Дутерте в Сочи
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter