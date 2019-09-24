Мадуро объявил о прибытии на «российскую родину»

Отношения с Москвой венесуэльский президент назвал «фундаментальной осью для процветающего будущего» Каракаса. С Путиным он встретится 25 сентября

Николас Мадуро (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Россию. Об этом он написал в Twitter, опубликовав фотографии с места его встречи в аэропорту.

«Мы прибыли на российскую родину, чтобы укрепить наши исторические и очень позитивные взаимоотношения и уважение между нашими народами», — написал он.

По его словам, братские отношения, которые Москва и Каракас построили за годы, «являются фундаментальной осью для строительства процветающего будущего Венесуэлы».

Ранее венесуэльский лидер отметил, что во время визита в Россию встретится с президентом Владимиром Путиным, а также российскими предпринимателями. По его словам, стороны намерены обсудить динамику двусторонних отношений, а также найти новые методы активации взаимодействия в области экономики, социальной сферы и культуры.