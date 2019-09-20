Кремль объявил о подготовке визита в Россию президента Венесуэлы

Визит Николаса Мадуро в Россию готовится, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сроки визита пока не названы

Николас Мадуро и Владимир Путин (Фото: Максим Шеметов / AP)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт подготовки визита в Россию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. «Визит готовится», — сказал Песков «РИА Новости».

В то же время пресс-секретарь президента сообщил «Интерфаксу», что участие Мадуро в мероприятиях Российской энергетической недели, которые пройдут в Москве 2–5 октября, не планируется.

Ранее о планах Мадуро посетить Россию для подписания новых соглашений между двумя государствами заявлял МИД Венесуэлы.

«Я думаю, что в какой-то момент в этом году президент Мадуро посетит Россию для подписания новых соглашений с российским правительством и компаниями», — сказал в июле министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас. Кремль до сих пор подготовку визита Мадуро в Россию не подтверждал.