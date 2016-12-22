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Мадуро объявил о подписании контрактов с Россией на $6 млрд
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Мадуро объявил о подписании контрактов с Россией на $6 млрд
Политика, 20:14
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Мадуро объявил о подписании контрактов с Россией на $6 млрд

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Каракас и Москва заключили соглашения на $6 млрд инвестиций. Об этом он рассказал на видео, которое опубликовал в Twiitter.

«Мы подписали контракты, чтобы гарантировать инвестиции на более чем $5 млрд с нашими российскими партнерами в совместных предприятиях, чтобы увеличить добычу нефти», — сказал Мадуро.

По его словам, Венесуэла также получит $1 млрд инвестиций для производств добывающей отрасли. В основном, речь идет о добыче золота, отметил Мадуро.

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Накануне, 5 декабря, Мадуро встретился с президентом России Владимиром Путиным. «Уверен, что результатом этой встречи будут хорошие новости для сотрудничества между нашими странами и для экономик наших стран», — сказал тогда глава Венесуэлы.

В конце октября Мадуро говорил, что его страна рассчитывает на экономическую помощь от России. Также сообщалось, что Венесуэла пригласила специалистов российского Минфина для помощи с экономическим кризисом. По прогнозу МВФ, к концу года инфляция в Венесуэле достигнет 1 млн процентов.

Теги: Венесуэла , Николас Мадуро
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