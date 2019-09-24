Мадуро анонсировал скорый визит в Россию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро направляется с официальным визитом в Россию, в ходе которого планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава Венесуэлы сообщил во время выступления, трансляция которого велась в его Twitter.

«Через несколько часов, сегодня ночью я отправлюсь с визитом в Россию, это будет мой официальный визит», — заявил Мадуро, добавив, что планирует встретиться с Владимиром Путиным, а также с российскими бизнесменами. Глава Венесуэлы назвал основными темами встреч анализ динамики двусторонних отношений, а также поиск новых методов активизации взаимодействия между Москвой и Каракасом в области экономики, культуры и в социальной сфере.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер планирует встретиться с главой Венесуэлы, а также лидерами Казахстана и Филиппин на полях Валдайского клуба в Сочи. Ранее о планах Мадуро посетить Россию для подписания новых соглашений с российским правительством и компаниями заявлял МИД Венесуэлы.

Ситуация в Венесуэле обострилась в январе текущего года, когда лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны. Его признали легитимным главой Венесуэлы США, ряд стран Евросоюза и большинство государств Латинской Америки. Мадуро поддерживают Россия, Китай и Турция.