Кремль назвал дату встречи Путина и Мадуро

Переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Венесуэлы Николаса Мадуро пройдут 25 сентября. Об этом сообщил официальный представитель главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Завтра [25 сентября] у Владимира Путина и Николаса Мадуро пройдут переговоры в формате рабочего завтрака», — сказал Песков.

Также представитель президента напомнил, что в Сочи с 30 сентября по 3 октября состоится 16-е ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В нем примут участие президент Азербайджана Ильхам Гейдар оглы Алиев, король Иордании Абдалла II, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Филиппин Родриго Дутерте, уточнил Песков. «Они выступят и примут участие в качестве панелистов», — сказал пресс-секретарь.

Ранее Мадуро сообщил о скором официальном визите в Россию и встрече с Путиным и российскими бизнесменами. Основными темами встреч он назвал динамику двусторонних отношений и поиск новых методов активизации взаимодействия между Москвой и Каракасом в экономической, культурной и социальной сферах.

В январе этого года в Венесуэле обострилась политическая обстановка, после того как лидер Национальной ассамблеи оппозиционер Хуан Гуаидо провозгласил себя президентом страны. Его поддержали США, ряд стран Европы и Латинской Америки. Россия, Китай, Турция и некоторые другие страны поддерживают Мадуро.